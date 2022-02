Serie B, risultati 21° giornata 06-02-2022: Thiamo salva la Spal, grande spettacolo a Cremona

Cremonese-Monza 3-2: lo scontro diretto, valido per il 4° posto, viene vinto dai grigiorossi con una prestazione offensiva di notevole livello, sugellata dal centro di Gaetano e dalla doppietta di Ciofani, ma i brianzoli hanno il merito di non uscire mai dslla partita e di accorciare le distanze ogni qualvolta l’avversario sia avanti con uno scarto di due reti. D’Alessandro e Ciurria alimentano le speranze degli ospiti, che restano tuttavia tali. La Cremonese sale a 38 punti e, come detto, vola in quarta posizione a -3 dal Lecce capolista, mentre il Monza rimane 6° a 35 in compagnia del Benevento.

Pordenone-Spal 1-1: i friulani chidono il primo tempo con una rete di vantaggio grazie al tocco ravvicinato di Butic su traversone di Cambiaghi, ma i ferraresi non demeritano, cercano spesso la rete e la trovano ad inizio ripresa con Finotto, lanciato in campo aperto da Vido e freddo a battere Perisan a tu per tu. Varie occasioni da ambo le parti e anche un penalty assegnato ai padroni di casa a cinque minuti dal termine per un fallo di Almici su Lovisa: Vokic viene ipnotizzato da Thiam, che salva la Spal e dà il punto ai suoi. Un punto, tuttavia, inutile: i friulani vanno a 12 punti e, pur lasciando l’ultimo posto al Vicenza, rimangono lontani dai playout di ben sei lunghezze e gli emiliani non si allontanano più di tanto dalle zone pericolose.

Migliori Bookmakers AAMS