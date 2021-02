Serie B, risultati 21° giornata 06-02-2021: niente scossa per il Brescia, Pescara sempre più ultimo. Rabbia per la Spal, brodino insipido per Salernitana e Chievo

Brescia-Cittadella 3-3: la scossa per l’esonero di Davide Dionigi e l’arrivo del quarto tecnico stagionale Josep Clotet sembra esserci, o almeno così sembra in un primo tempo chiuso sul 3-0 grazie ad Ayé (doppietta) e Donnarumma; nella ripresa, però, i veneti, che non meritavano un passivo del genere, riescono a rimontare grazie a Gargiulo, Frare e Baldini. La classifica ora vede il Cittadella momentaneamente al 4° posto insieme a Monza e Spal e il Brescia 15°, ad un solo punto dalla zona playout.

Cosenza-Spal 1-1: vincendo, gli estensi si sarebbero insediati al 2° posto, ma il gol di Sciaudone ha complicato i loro piani. Nella ripresa Mora pareggia e, nel finale, arriva anche il gol del vantaggio di Moro, annullato per un offside inesistente. La Spal deve dunque accontentarsi del 4° posto in coabitazione con altre squadre e il Cosenza del 16°.

Cremonese-Pisa 2-1: Valeri e Ciofani segnano due reti in dieci minuti e regalano ai lombardi un successo che permette loro di allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria, tuttavia distante appena due punti; i toscani riescono solo a dimezzare lo svantaggio con Vido, ma non rimontano e non si avvicinano alla zona playoff.

Frosinone-Venezia 1-2: grazie a Forte e Di Mariano i veneti rientrano tra le prime otto insediandosi al 7° posto, mentre la rete gialloblu di Salvi è buona solo per le statistiche e così i laziali rimangono ancora fuori dalla zona playoff.

Pescara-Reggina 0-2: anche i calabresi, grazie a Denis e Montalto, si tirano momentaneamente fuori dalle secche lasciando all’ultimo posto gli abruzzesi, che ora rischiano di allontanarsi dalla salvezza.

Salernitana-Chievo 1-1: lo spareggio per la seconda posizione, in cui vanno in gol Tutino e De Luca, finisce con un pareggio che danneggia entrambe le squadre e potrebbe ulteriormente lanciare l’Empoli.

