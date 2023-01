Serie B, risultati 20° giornata 15-01-2023: la Ternana si risolleva, pareggio inutile tra Cosenza e Benevento

Cosenza-Benevento 1-1: è un pareggio che serve a poco, anzi a nulla, e che non risolleva le due compagini dai rispettivi problemi di classifica. Da un lato il Benevento, che sale a 23 punti e, seppur distante di soli cinque punti dalla zona playoff, deve comunque guardarsi dietro poiché ha solo un punto di vantaggio sulla zona playout occupata da Cittadella e Como e due su quella valevole la retrocessione immediata in Serie C; dall’altro il Cosenza, ancora ultimo con 18 punti e che oggi ha almeno evitato la sconfitta, che stava maturando a causa di un rigore di Ciano alla mezz’ora del primo tempo, grazie ad un colpo di testa di Vaisanen al 90°.

Ternana-Ascoli 1-0: gli umbri sprecano parecchie chance con Partipilo, rischiano di venire beffati venendo salvati da Iannarilli, ma riescono a farsi bastare un bel gol di Palumbo, che scocca il tiro vincente a ridosso della mezz’ora del primo parziale. Il punteggio, malgrado gli sforzi dei marchigiani, non cambia più e così la Ternana si riscatta dopo due sconfitte di fila ed inizia bene il 2023 tornando in zona playoff agganciando Pisa e Sudtirol al 5° posto a quota 29 punti.