Serie B, risultati 2° giornata 24/25-08-2024: il Sudtirol esulta ancora nel recupero ed è 1°. Colpaccio della Reggiana a Genova, cade ancora il Palermo

Sudtirol-Salernitana 3-2: Rover si rivela ancora determinante nei minuti di recupero e un suo gol in zona Cesarini, dopo quello del Modena, consente agli altoatesini di cogliere anche lo scalpo dei salernitani in una partita estremamente equilibrata e divertente. Casiraghi sblocca il risultato su rigore, Tongya pareggia per la prima volta e Molina, allo scadere del 45°, riporta avanti i padroni di casa; nella ripresa, mancato più volte il 3-1, i sudtirolesi vengono puniti da Braaf, ma al 96° Rover trova il 3-2 e manda in visibilio il “Druso“. Il Sudtirol è a punteggio pieno e la Salernitana resta a 3, ma siamo solo alla 2° giornata e vanno rivisti i meccanismi difensivi di entrambe le squadre.

Brescia-Cittadella 0-1: pur rimasti in dieci già a inizio ripresa per l’espulsione di Pavani (due falli tattici), i veneti segnano a metà parziale con Carissoni e reggono alle sfuriate bresciane, che nel primo tempo avevano portato a ben due pali e al 91° un gol annullato per offside a Bianchi. Le due squadre sono ora appaiate a 3 punti.

Cremonese-Carrarese 1-0: la partita, molto equilibrata, si sblocca solo a tre minuti dal 90° grazie a un rigore di Vazquez, ottenuto per un abbraccio di Illanes ai danni di Johnsen a pochi metri dalla porta. I lombardi ottengono i primi punti stagionali, mentre i toscani restano a 0.

Pisa-Palermo 2-0: i nerazzurri partono a razzo e già al 4° sono avanti grazie a un autogol sfortunatissimo di Nedelcearu, che, nel tentativo di anticipare un avversario, scaraventa nella propria porta un cross di Leris. I tentativi dei rosanero per rimettersi in carreggiata sono vani e a metà ripresa Bonfanti chiude i conti in contropiede. Il Pisa va a 4 punti, mentre il Palermo resta a 0 e senza aver ancora segnato un gol.

Sampdoria-Reggiana 0-1: gli emiliani espugnano il “Ferraris” grazie a Vergara, che mette a frutto un rapido contropiede a sei minuti dal termine e consegna una vittoria inattesa ai suoi. Mentre la Reggiana va a 4 punti, la Sampdoria resta a 1.

Sassuolo-Cesena 2-1: Antiste e l’esordiente assoluto Russo, i cui gol sono intervallati dal momentaneo pareggio bianconero firmato da Curto, sono i protagonisti del primo successo stagionale dei neroverdi, ora a 4 punti in classifica. Il Cesena resta a 3.

Spezia-Frosinone 2-1: i liguri ribaltano la rete laziale di Cuni con le marcature Esposito (rigore) e Aurelio, giunte nell’ultimo quarto d’ora, e vanno a 4 punti, mentre gli ospiti restano a 1.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0: pareggio tutto sommato giusto con un pizzico di delusione in più per gli stabiesi, ai quali il VAR ha annullato un gol per offside a venti minuti dal termine. I campani salgono a 4, mentre il Catanzaro a 2.

Mantova-Cosenza 3-2: i lombardi sono già sul 2-0 dopo ventidue minuti grazie a Fiori e Bragantini, ma i calabresi riescono a rimontare nella ripresa grazie a Fumagalli e Rizzo Pinna salvo poi subire il 3-2 al 93° da Solini. Il Mantova sale a 4 punti, il Cosenza resta a 3.

