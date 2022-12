Serie B, risultati 19° giornata 26-12-2022: Reggina prima, ma il titolo d’inverno è del Frosinone. Perugia lascia l’ultimo posto, applausi per il Modena

Ascoli-Reggina 0-1: Rivas sblocca la contesa a metà secondo tempo e il risultato non cambia più. Per i calabresi è stato un gran girone d’andata, chiuso momentaneamente in vetta con 36 punti in compagnia del Frosinone, che, però, ha lo scontro diretto a favore e otterrà il titolo d’inverno anche in caso di sconfitta contro la Ternana. L’Ascoli chiude al 9° posto con 25 punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff.

Benevento-Perugia 0-2: grazie a Lisi e a Luperini gli umbri spugnano il “Vigorito” e lasciano l’ultimo posto andando, con 19 punti, a far compagnia al Cittadella al penultimo. Il Benevento, fermo a 22, è invece 14°, non troppo distante dalla zona playoff, ma neanche da quella playout. La classifica, del resto, è cortissima, ma i sanniti devono svegliarsi.

Cagliari-Cosenza 2-0: sotto gli occhi del nuovo tecnico Claudio Ranieri, Lapadula e Lella stendono il Cosenza, che termina il girone all’ultimo posto con 16 punti, mentre i sardi si assestano in nona posizione a 25 e in compagnia di Ascoli, Brescia a Modena.

Como-Cittadella 2-0: un gol in apertura di Arrigoni e quello nel finale di Mancuso consegnano vittoria e tre punti ai comaschi, che al giro di boa si ritrovano a 22 punti e fuori dalla zona playout per la prima volta in stagione. Il Cittadella, invece, si ritrova penultimo con 19 e dovrà cercare di darsi una scossa per non rischiare la retrocessione.

Spal-Pisa 0-1: Sibilli regala ai nerazzurri la vittoria con una rete ad inizio ripresa. Il girone d’andata si chiude, per il Pisa, con un buon 5° posto a quota 29 punti, mentre è deludente quello estense con il 16° posto in compagnia del Venezia a 20 punti.

Sudtirol-Modena 0-2: brillante anche il già menzionato posizionamento degli emiliani, corsari al “Druso” con Magnino ed Armellino. Applausi anche per il Sudtirol, che chiudono ottavi con 26 punti.

Venezia-Parma 2-2: a cavallo dei due tempi la doppietta di Vazquez sembrava aver chiuso i conti, ma i veneti reagiscono e rimontano con Pohjanpalo e Pierini. Il Parma termina il girone in sesta posizione con 27 punti, mentre del Venezia abbiamo già detto.