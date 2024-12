Serie B, risultati 18° giornata 20/21/22-12-2024: il Sassuolo vince ancora, Pisa agganciato dallo Spezia. Cittadella e Sudtirol lasciano l’ultimo posto a Cosenza e Frosinone

Salernitana-Brescia 0-0: i campani meritavano di più, ma il gol non è arrivato e il punto ottenuto può ben definirsi stretto, mentre si tratta di un punto decisamente guadagnato per i lombardi, spesso in difficoltà. La classifica resta comunque deficitaria per entrambe: il Brescia resta a metà classifica con 21 punti e la Salernitana al 16° posto con 18. Pochissimi i punti di differenza tra zona playoff e playout per un campionato che potrebbe avere nella lotta per non retrocedere il motivo di maggior interesse.

Bari-Sudtirol 0-1: El Kaouakibi entra allo scoccare del 90° e pochi secondi dopo sorprende i pugliesi realizzando il gol decisivo per gli altoatesini, che in scavalcano un sol colpo Cosenza e Frosinone e vanno al 17° posto con 17 punti rosicchiando due punti alla Salernitana e uscendo dalla zona retrocessione diretta.

Carrarese-Cosenza 1-0: in dieci dalla mezz’ora per l’espulsione di Florenzi, i calabresi reggono l’urto fino a metà ripresa per poi venire trafitti da Cicconi, grazie al quale i toscani vanno a 23 punti agganciando momentaneamente il Catanzaro all’8° posto; il Cosenza, invece, da oggi è ultimo con 16 punti.

Mantova-Frosinone 3-1: ai virgiliani, a segno con Bragantini, Trimboli e Aramu, basta un tempo per ottenere tre punti d’oro, utili per andare a 22 punti e a -1 dall’ottavo posto, e gettare nello sconforto i laziali, inutilmente in gol con Begic e ora ultimi in compagnia del Cosenza a 16.

Sassuolo-Palermo 2-1: dopo venti minuti scoppiettanti in cui all’immediato vantaggio neroverde di Laurienté i rosanero hanno presto risposto con Le Douaron, la partita si fa equilibrata e comunque bella con tanti tiri in porta da una parte all’altra fino al definitivo 2-1 siglato da Pierini che dà i tre punti ai padroni di casa consentendo loro di consolidare ulteriormente il primato andando a 43 punti. Il Palermo, invece, resta a 21 punti e rimane ancora fuori dalla zona playoff.

Catanzaro-Spezia 0-1: con la rete del solito Francesco Pio Esposito i liguri vanno a 37 punti e agganciano al 2° posto il Pisa caduto a Modena, mentre i calabresi restano a 23 e vengono a loro volta raggiunti proprio dai gialloblu emiliani all’8° posto.

Cittadella-Reggiana 3-1: dopo il primo tempo finito a reti inviolate, Pandolfi e Tronchin siglano due reti di importanza vitale per i veneti ai quali, malgrado la rete di Gondo, gli emiliani non riescono a rimediare se non solo parzialmente. In pieno recupero Rabbi chiude ogni discorso. Con questa vittoria il Cittadella va a 17 punti, scavalca Cosenza e Frosinone ed è ora penultima, mentre la Reggiana resta a 18 riavvicinandosi alla zona playout.

Modena-Pisa 1-0: un gol di Caso poco prima del quarto d’ora della ripresa consente, come già accennato, agli emiliani l’aggancio all’8° posto e costringe i toscani a trascorrere le feste dividendo il 2° posto con lo Spezia.

Juve Stabia-Cesena 1-0: il primo gol in carriera di Floriani Mussolini è sufficiente ai campani per vincere e rimpiazzare proprio i romagnoli al 4° posto con 28 punti.

Cremonese-Samporia 1-1: Vazquez risponde a Bellemo fissando il risultato sul pareggio, ma il punto conquistato non è particolarmente utile né ai lombardi, che lasciano il 4° posto alla Juve Stabia, né ai liguri, che non sfruttano gli stop altrui e mantengono un solo punto di vantaggio sulla zona playout e solo due da quella che condanna alla retrocessione.

