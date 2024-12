Serie B, risultati 17° giornata 13/14/15-12-2024: Sassuolo e Pisa vincono e allungano, Spezia fermato nel derby. Il campionato si divide in tre tronconi

Pisa-Bari 2-0: Moreo e Piccinini segnano nella ripresa consegnando ai toscani i tre punti e il momentaneo primato in condominio con il Sassuolo a 37 punti, mentre i pugliesi restano quarti con 2 punti e potrebbero perdere posizioni.

Cesena-Cosenza 2-1: la brutta notizia è l’infortunio di Shpendi, uscito in lacrime al 29° per un infortunio dall’entità ancora non nota, mentre quella bella è la vittoria, importante, giunta grazie ai gol di Tavsan, entrato proprio al posto dello sfortunato attaccante albanese, e di Berti. Inutile, invece, il gol cosentino di Ricciardi. Il Cesena va a 25 punti e sale al 4° posto scavalcando il Bari, mentre il Cosenza è sempre 17° insieme al Frosinone con 16 punti.

Frosinone-Sassuolo 1-2: gli emiliani vincono ancora grazie a Moro e Mulattieri e, con 40 punti, mantengono il posto solitario in vetta allungando sullo Spezia sceso al 3° posto. Il Frosinone, cui non basta la rete di Oyono, resta 17° con il Cosenza.

Reggiana-Modena 0-1: grazie a Pedro Mendes i Canarini vincono il derby e vanno a 20 punti avvicinandosi alla zona playoff, mentre i granata restano a 18 e alle soglie della zona playout.

Sudtirol-Mantova 2-2: quasi buona la prima di Fabrizio Castori sulla panchina degli altoatesini, che solo al 90° vengono raggiunti da un indomito Mantova. Nel primo tempo Galuppini risponde a Merkaj, Rover riporta avanti i padroni di casa a metà ripresa e proprio al 90° Aramu pareggia ribadendo in rete un rigore precedentemente respinto da Poluzzi. Mentre il Sutdirol resta penultimo con 14 punti, il Mantova reggiunge il 12° posto a quota 19 rimanendo in bilico tra playoff e playout.

Sampdoria-Spezia 0-0: malgrado gli sforzi profusi, i bianconeri non riescono a superare gli ostici blucerchiati, sulla cui panchina ha esordito Leonardo Semplici, e così Sassuolo e Pisa allungano lasciando lo Spezia al 3° posto e con rispettivamente 6 e 3 punti di ritardo. La Sampdoria, invece, resta 16° con 15 punti e rischia di tornare in zona playout.

Brescia-Carrarese 0-0: reti bianche e un punto ciascuno e così lombardi e toscani continuano a camminare a braccetto ritrovandosi sempre all’11° posto con 20 punti.

Cittadella-Cremonese 0-0: un punto a testa, ma che serve a poco poiché i veneti ultimi erano e ultimi restano, seppur in coabitazione con il Sudtirol, con 14 punti e i lombardi, ora a 25 insieme al Cesena, perdono ulteriormente contatto con i primi posti andando a -9 dallo Spezia 3° e addirittura a -12 dal Pisa 2°.

Palermo-Catanzaro 1-2: Nikolaou risponde a Biasci nel primo tempo e a dieci minuti dal 90° Pompetti trova il gol decisivo a favore dei calabresi, che salgono a 23 punti prendendosi l’8° posto proprio a discapito dei siciliani che restano a 21 punti e scendono al 9°.

Salernitana-Juve Stabia 1-2: grazie ai gol di Adorante e Candellone gli stabiesi agganciano la Cremonese e formano un trio di uarte classificate a cui si aggiunge anche il Cesena, mentre i salernitani, vanamente a segno con Amatucci, restano sedicesimi con 16 punti e continuano ad annaspare.

