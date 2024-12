Serie B, risultati 16° giornata 06/07/08-12-2024: Pisa e Spezia tornano al successo, il Sassuolo ne fa cinque. Successi pesanti per Bari e Juve Stabia, il Frosinone lascia l’ultimo posto

Juve Stabia-Sudtirol 2-1: i campani vincono grazie ai centri di Candellone e Bellich e salgono all’8° posto con 22 punti agganciando il Cesena, mentre ai sutirolesi non basta il gol del momentaneo pareggio siglato da Kofler e restano al palo, sempre ultimi con 13 punti.

Bari-Cesena 1-0: grazie a Dorval i pugliesi incaamerano tre punti d’oro e, sorpassando proprio i romagnoli rimasti a 22, salgono al 5° posto con 24 punti.

Carrarese-Palermo 1-0: Stiven Shpendi, gemello del capocannoniere Cristian e anch’egli attaccante, trova il suo primo, pesantissimo, gol stagionale che consente ai toscani non solo di andare a 19 punti e di mettersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma anche di accorciare le distanze da quella playoff, distante ora solo due punti e con l’8° posto occupato proprio dal Palermo rimasto a 19 e a rischio sorpasso in caso di vittoria o pareggio del Brescia.

Mantova-Pisa 2-3: anche oggi i nerazzurri, avanti di due gol con Angori e Lind, vengono rimontati dagli avversari, a rete grazie alla doppietta di Mancuso, ma stavolta riescono a spuntarla grazie al centro di Moreo e confermano il secondo posto alle spalle del Sassuolo. Il Mantova, invece, resta 11° con 18 punti.

Modena-Salernitana 1-1: Palumbo risponde a Soriano per un pareggio finale del tutto insoddisfacente rimanendo entrambe le squadre, entrambe a 17 punti, impelagate in zona retrocessione.

Cosenza-Frosinone 0-1: un’autorete di Martino consegna la vittoria ai laziali, che conquistano il secono successo consecutivo e agganciano proprio i calabresi al 16° posto a quota 16 punti lasciando così l’ultimo posto, ora occupato da Sudtirol e Cittadella.

Catanzaro-Brescia 2-1: Biasci riacciuffa Bjarnason e il primo tempo termina in parità; nella ripresa il risultato regge fino ai minuti finali, anzi secondi, e dopo un gol annullato a Compagnon per offside, al 98° Bonini consegna ai calabresi tre punti di platino che valgono l’aggancio al 9° posto ai danni proprio del Brescia, rimasto a 19. I playoff sono ora distanti un solo punto.

Cremonese-Reggiana 0-2: grazie a Vido e a Vergara gli emiliani sorprendono i lombardi e, lasciata la zona playout, vanno a 18 punti avvicinandosi a quella playoff ora distante appena tre punti. La Cremonese resta invece a 24 punti e perde ulteriore terreno dalle prime.

Spezia-Cittadella 5-0: Francesco Pio (doppietta), Salvatore Esposito, Kastrati (autogol) e Wisniewski infliggono una durissima sconfitta ai veneti, che restano ultimi con 13 punti insieme al Sudtirol, e consentono ai liguri di andare a 33 punti e restare attaccati alle prime due posizioni occupate da Sassuolo e Pisa.

Sassuolo-Sampdoria 5-1: anche i blucerchiati escono malconci dal “Mapei“, strapazzati dai neroverdi in gol con Laurienté e Odenthal nel primo tempo e con Pierini e Berardi (doppietta) nella ripresa. Il rigore di Coda vale solo a fini statistici. Il Sassuolo è sempre in vetta con 37 punti, mentre la Sampdoria resta a 17 e si ritrova ancora in zona playout insieme a Modena e Salernitana.

