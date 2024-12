Serie B, risultati 15° giornata 29/30-11/01-12-2024: il Sassuolo allunga, Pisa e Spezia perdono terreno. Torna a vincere il Frosinone e laggiù è bagarre

Reggiana-Sassuolo 0-2: i neroverdi vanno a segno con Thorstvedt e Mulattieri e, in attesa del Pisa, salgono in vetta con 34 punti, mentre i granata restano al 16° posto con 15 punti. L’idea è che quella per la promozione diretta sarà ormai una lunga lotta a tre per due posti.

Brescia-Bari 1-1: la compagine pugliese torna a pareggiare dopo due successi consecutivi (nono segno X in stagione) riacciuffando i lombardi, subito in vantaggio grazie a Galazzi, con Dorval. Pesa, però, un penalty fallito da Falletti a fine primo tempo. Il Bari va a 21 punti e il Brescia a 19 e rispettivamente sono in 6° e 7° posizione.

Cittadella-Juve Stabia 2-2: Amatucci porta in vantaggio i veneti, i campani ribaltano la partita con Candellone e Folino e Pandolfi ripristina la parità su rigore; tutto questo nel primo tempo, mentre nella ripresa il risultato non subisce ulteriori variazioni. La Juve Stabia resta 7° con 19 punti insieme al Brescia, mentre il Cittadella sale a 13 e aggancia il Sudtirol al terzultimo posto.

Sampdoria-Catanzaro 3-3: non basta la tripletta di Iemmello, da stasera capocannoniere con 9 gol in coabitazione con Shpendi, ai calabresi trafitti altrettante volte dai liguri per mano di Sekulov, Tutino (rigore) e Leonardi, quest’ultimo in rete al 90°. Catanzaro e Sampdoria non si superano in campo e neanche in classifica, rimanendo entrambe a metà graduatoria con 17 punti.

Sudtirol-Cremonese 0-4: Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca sommergono gli avversari e danno ai lombardi il momentaneo 4° posto a quota 24 punti, mentre gli altoatesini restano a 13 e, come spiegato sopra, vengono raggiunti dal Cittadella.

Mantova-Modena 0-0: nulla di fatto nella sfida del tardo pomeriggio tra Virgiliani e Canarini, che rimangono rispettivamente decimi e tredicesimi con 18 e 16 punti.

Frosinone-Cesena 3-2: due mesi dopo la vittoria di Cittadella, i laziali tornano a vincere e ottengono il primo successo casalingo di una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Ambrosino, Canotto e Marchizza (rigore) stendono i romagnoli, che con il solito Shpendi (nuovamente capocannoniere solitario con 10 gol) trovano il momentaneo 1-1 e con Curto il 2-3 che resta invariato fino al triplice fischio. Il Frosinone va così a 13 punti e non è più da solo all’ultimo posto in quanto aggancia Cittadella e Sudtirol, mentre il Cesena, rimasto a 22 punti, lascia il 4° posto alla Cremonese e scende in quinta posizione.

Palermo-Spezia 2-0: i siciliani infliggono ai liguri la prima sconfitta stagionale grazie al centro di Baniya e all’autogol di Wisniewski e, saliti a 21 punti, agganciano il Bari al 7° posto sorpassando anche Brescia, Juve Stabia e Mantova. Lo Spezia, invece, resta a 30, e cede il 2° posto al Pisa, che però non sfrutta appieno l’opportunità, oltre ad andare a -4 dal Sassuolo capolista.

Pisa-Cosenza 2-2: siamo all’incirca al quarto d’ora della ripresa e i toscani, già avanti 2-0 grazie a Piccinini e Lind, può triplicare su rigore con Marin, ma il centrocampista sbaglia e il Cosenza accorcia quindici minuti più tardi con Mazzocchi e addirittura pareggia con Fumagalli nel secondo minuto di recupero. Il Pisa fa così un gran favore a Sassuolo e Spezia e rimane 2° a -3 dai neroverdi e a +1 dai bianconeri sprecando la chance di allungare su questi ultimi. Il Cosenza, invece, va a 16 e continua a tenersi alla larga dai bassifondi a piccoli passi.

Salernitana-Carrarese 4-1: i campani vincono dopo oltre un mese grazie ai centri di Wlodarczyk, Soriano, Verde (rigore) e Simy e agganciano proprio i toscani, cui non basta il rigore trasformato da Schiavi, a quota 16 punti al 15° posto.

