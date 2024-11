Serie B, risultati 14°giornata 22/23/24-11-2024: il Pisa cade nel derby e lo Spezia ringrazia, Sassuolo ancora devastante. Frosinone e Cittadella tremano sul serio

Cosenza-Modena 1-1: presto in vantaggio grazie a Cotali, gli emiliani non chiudono la partita e, rimasti anche in dieci per l’espulsione di Defrel, vengono raggiunti nel finale da Mazzocchi. La situazione resta così invariata e Cosenza e Modena continuano a navigare poco sopra la zona playout a 15 punti.

Sassuolo-Salernitana 4-0: i campani reggono per un’ora e crollano a metà ripresa essendo sepolti dai gol di Pierini, Laurienté, Moro (rigore) e Thorsvedt. Gli emiliani sfruttano dunque la sconfitta del Pisa e si ergono al vertice con 31 punti, mentre la Salernitana continua ad annaspare al terzultimo posto con 13.

Juve Stabia-Brescia 0-0: le due squadre non si superano e salgono a 18 punti e in piena zona playoff.

Carrarese-Pisa 1-0: Bouah beffa nei secondi finali i nerazzurri, che cadono a quasi due mesi dall’ultima sconfitta e perdono la vetta a beneficio del Sassuolo venendo anche agganciati dallo Spezia; i gialloblu, invece, vanno a 16 e lasciano la zona retrocessione raggiungendo il Catanzaro a metà classifica.

Catanzaro-Mantova 2-2: non basta ai virgiliani la doppietta di Bragantini, vanificata dai centri di Iemmello e Buso. I calabresi vanno a 16 e vengono agganciati dalla Carrarese all’11° posto, mentre il Mantova resta di un punto e una posizione sopra.

Cesena-Reggiana 1-1: i romagnoli fanno la partita contro gli emiliani, ma sono questi ultimi a sbloccare il risultato con Pettinari. Il solito capocannoniere Shpendi ristabilisce l’equilibrio siglando il 9° gol in campionato, ma non ne arrivano altri e così il Cesena va a 22 punti senza rafforzare il 4° posto, mentre la Reggiana resta 16°.

Cremonese-Frosinone 1-0: Vazquez regola i laziali e grazie a lui i lombardi salgono al 5° posto con 21 punti. Il Frosinone, invece, resta ultimo con 10 punti.

Spezia-Sudtirol 3-0: i liguri approfittano della caduta del Pisa e, travolgendo gli altoatesini grazie a un’autorete di Pietrangeli e le marcature di Francesco Pio Esposito e Vignali, vanno a 30 punti e agganciano i toscani al 2° posto lasciando il Sudtirol al 17° posto con 13.

Bari-Cittadella 3-2: i pugliesi dominano il primo tempo andando subito a segno grazie a Lasagna e realizzando altre due reti in chiusura di parziale con Sibilli (rigore) e Maiello, ma a inizio ripresa i veneti segnano due volte in tre minuti con Carissoni e Pandolfi e cingono d’assedio i padroni di casa per oltre quaranta minuti senza, tuttavia, completare la rimonta. Il Bari, dunque, vince tra mille brividi e, con 20 punti, sale al 6° posto, mentre il Cittadella resta penultimo con 12.

Palermo-Sampdoria 1-1: pur producendo molto a livello offensivo, i siciliani non riescono a ottenere i tre punti e addirittura devono anche rimontare il gol dell’inatteso vantaggio doriano, firmato da Tutino, riuscendovi con Di Francesco. Il Palermo è ora 7° con 18 punti, mentre la Sampdoria va a 16 ed è dodicesima.

