Serie B, risultati 14° giornata 27-11-2022: il Frosinone non scappa, delle prime otto vince solo il Brescia. Bari e Genoa in crisi?

Brescia-Spal 2-0: bastano un tempo e i gol di Ayé e Mangraviti per dare i 3 punti ai lombardi contro un avversario a lungo evanescente. La vitoria proietta il Brescia al 3° posto a 23 punti, in compagnia del Genoa; la Spal, invece, resta a 15 punti ed in posizione precaria.

Cittadella-Cosenza 1-1: Brignola segna a dieci minuti dal termine riacciuffando Antonucci, in gol nel primo tempo. Per le due squadre, i veneti a 16 punti e i calabresi a 15, vale il discorso fatto per la Spal.

Como-Bari 1-1: nuovo stop per i pugliesi, che solo al 90° e con un penalty di Botta, riescono a strappare almeno un punto ai lombardi, fino ad allora in vantaggio con Cerri e con un tiro dal dischetto fallito alle spalle. Il Como va a 14 punti rimanendo in piena zona retrocessione, mentre il Bari è ora 5° con 22.

Frosinone-Cagliari 2-2: Rohden e Insigne ribaltano Luvumbo, ma al 7° minuto di recupero Lapadula ristabilisce la parità sul dischetto freddando i laziali, che così mancano la grande fuga rimanendo a +5 sulla Reggina. I sardi, invece, restano impantanati a metà classifica.

Perugia-Genoa 1-0: Olivieri regala un successo fondamentale ai suoi segnando ad un quarto d’ora dal termine. Il Perugia lascia per un paio di ore almeno l’ultimo posto, il Genoa non riesce ad agganciare il secondo posto.

Sudtirol-Ascoli 2-2: Ciciretti segna immediatamente per gli ospiti, che nella ripresa subiscono il pareggio da parte di Casiraghi su rigore per poi tornare avanti con Caligara; infine, Rover ripristina l’equilibrio a sei minuti dal temine e il risultato non cambia più. Le due squadre restano tra centro-classifica e zona playoff con 21 punti, i locali, e 20, gli ospiti.