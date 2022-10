Serie B, risultati 10° giornata 22-10-2022: Bari e Reggina cadono ancora, provano a risorgere Como e Perugia. Frosinone in vetta

Brescia-Venezia 1-1: Crnigoj rimedia nel finale al gol lombardo di Ndoj. Il Brescia scende al 4° posto e il Venezia sale al 16° posto.

Como-Benevento 2-1: i comaschi vincono e provano a riemergere dai bassifondi costringendovi proprio i sanniti. La gara si decide nei primi venti minuti con la doppietta di Cerri intervallata dal momentaneo 1-1 di Leverbe.

Frosinone-Bari 1-0: in dieci per oltre settanta minuti a caausa dell’espulsione di Bellomo, i pugliesi cadono di nuovo, stavolta trafitti da Borrelli in pieno recupero. I laziali sono così primi in classifica con 21 punti, mentre il Bari è 3° con la Reggina a 18.

Reggina-Perugia 2-3: tornato in panchina dopo l’infelice parentesi di Silvio Baldini, Fabrizio Castori esordisce con una vittoria inattesa e fondamentale, la seconda stagionale nonché la prima in trasferta, grazie alla quale aggancia momentaneamente il Pisa al penultimo posto. Gli umbri vincono con i gol di Melchiorri (doppietta) e Di Serio, mentre il risveglio reggino è tardivo e si ferma alle reti di Gori e Fabbian con il brivido finale per la traversa di Cicerelli. I calabresi perdono così la vetta della classifica a beneficio del Frosinone.

Spal-Cosenza 5-0: pratica, spietata e cinica come poche volte, la squadra estense umilia un avversario ben presto scomparso dal rettangolo verde. Moncini e Dickmann indirizzano la partita con due gol nei primi venti minuti e nei primi istanti della ripresa Panico fa autogol chiudendo, di fatto, la contesa. Maistro e Peda rendono poi il passivo molto pesante, forse troppo, ma il Cosenza deve fare autocritica. Grazie al rotondo successo odierno la Spal scavalca proprio i calabresi e con 13 punti è ora a -3 dai playoff.

Sudtirol-Parma 1-0: gran colpo dei neopromossi, che grazie a Nicolussi-Caviglia vincono e scavalcano gli odierni avversari in classifica entrando in zona playoff.