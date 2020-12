Serie B, risultati 10° giornata 05-12-2020: Lecce fermato, prima vittoria per la Cremonese. Spal e Salernitana volano

Cremonese-Entella 2-1: Strizzolo segna due gol nel primo tempo, i liguri ci provano senza riuscire a scalfire la difesa; è, tuttavia, proprio la Cremonese a farsi male segnando da sé la rete che riapre la contesa (rocambolesco tocco di Valzania), ma il risultato regge sino al 90° e per i lombardi arriva il momento di festeggiare la tanto desiderata prima vittoria stagionale, che relega i liguri all’ultimo posto in compagnia dell’Ascoli e tira un po’ su il morale dei lombardi, ora a quota 7 punti.

Frosinone-Chievo 3-2: i clivensi segnano due gol in mezz’ora con Canotto e Margiotta, ma tra la fine del primo tempo e il finale di secondo parziale i laziali riescono a rimontare con Ciano e due centri di Novakovich; il Frosinone sale così al terzo posto insieme al Lecce, mentre il Chievo scende al settimo.

Lecce-Venezia 2-2: i lagunari fanno qualcosina in più e riescono anche a ribaltare il gol di Mancosu con la doppietta di Forte, ma nel finale va in gol Coda per il 2-2 finale che danneggia i padroni di casa, agganciati al terzo posto dal Frosinone, e fa salire di una posizione il Venezia, adesso quinto.

Salernitana-Cittadella 1-0: una zuccata di Bogdan nei minuti finali regala ai campani successo e primo posto solitario in classifica; tale risultato reggerà almeno fino alla prossima settimana.

Spal-Pisa 4-0: gli estensi chiudono la partita in un’ora esatta dividendosi equamente le reti per ogni tempo. Nella prima frazione colpisce due volte Paloschi tra il 14° e il 17° nella ripresa vanno in gol Tomovic e Di Francesco rispettivamente al 54° e al 59°. Il Pisa prova a rimediare, ma non punge mai e torna a casa a mani vuote. La Spal, approfittando del pareggio del Lecce, sale dunque al secondo posto con 23 punti, mentre il Pisa resta nei bassifondi e viene anche agganciato dalla Cremonese.

