Serie B, risultati 1° giornata 20-08-2023: gol e spettacolo a Bolzano, il Cittadella vince di misura. Parma e Venezia disinvolti

Sudtirol-Spezia 3-3: a Bolzano va in scena un grande spettacolo con ben sei gol equamente divisi per tempo e per squadra e tante emozioni. I gol di Moro e Reca, inframmezzati dal momentaneo pareggio sudtirolese siglato dal dischetto da Casiraghi, animano il primo tempo; nella seconda frazione Casiraghi fa ancora centro dagli undici metri imitato da Moro e, infine, Odogwu in pieno recupero nega agli spezzini il successo all’esordio.

Cittadella-Reggiana 1-0: vince di misura la squadra veneta grazie ad una rete di Amatucci nel recupero del primo tempo. Ancora spuntata la Reggiana di Nesta, che deve smaltire la preparazione.

Parma-Feralpisalò 2-0: Benedyczak su rigore e Bernabé stendono gli inesperti saloini, che devono ancora prendere confidenza con un ambiente nuovo.

Venezia-Como 3-0: la doppietta di Pierini nel primo tempo e il centro di Pohjanpalo fanno secchi i lombardi e indicano che i lagunari vogliono essere tra i protagonisti della stagione.