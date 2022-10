Serie A1 volley femminile, Milano esordisce con un 3-1 su Pinerolo

Serie A1 volley femminile, Milano vince la partita d’esordio battendo 3-1 (25-16; 25-17; 27-29; 25-13) Pinerolo. Thompson (22) la top scorer del match.

Inizia come meglio non poteva il campionato di Serie A1 volley femminile per la nuova Milano di Marco Gaspari: la corazzata meneghina, di recente trasferitasi da Monza nel capoluogo, liquida con un convincente 3-1 (25-16; 25-17; 27-29; 25-13) la neo promossa Pinerolo, che dopo un inizio da incubo nel primo set ha il merito di mettere in difficoltà Orro e compagne.

Rinforzata dagli innesti di giocatrici di altissimo profilo, Sylla, Thompson e Folie su tutti, Milano si presenta al meglio sul palcoscenico della nuova A1. La squadra di Gaspari, già vicecampione d’Italia, ha forse raggiunto quella maturità tecnica che può permetterle di puntare seriamente al titolo contro una Conegliano (all’esordio domani, contro Bergamo) che ha invece cambiato molto quest’anno.

È un primo set piuttosto agevole per Milano, che complice una ricezione delle piemontesi su livelli piuttosto bassi, crea un solco importante all’interno del set. Le ragazze di Gaspari si trovano sul 6-1 a dopo pochi scambi, e si spingono fino al 10-2 grazie a un muro di un’imperiosa Folie.

Davyskiba e soprattutto Thompson sono una garanzia in attacco, con l’americana che mette a segno alcune diagonali potenti e chirurgiche sulle quali il sestetto piemontese può poco. Pinerolo firma un piccolo break che lo porta sul 18-7, ma solo grazie a due errori di Stysiak in ricezione.

Milano continua a fare il proprio gioco, e sebbene nella parte finale del set Pinerolo venga sospinta dagli attacchi di Zago e Grajber, tanto da portarsi sul 23-16, la squadra di Gaspari chiude sul 25-16 con un ace di Rettke.

Inizio di secondo set sempre nel segno delle meneghine: l’ace di Thompson su Engureanu vale il 7-3, mentre Davyskiba mette a terra una buona parallela per l’8-5. Pinerolo si riavvicina sull’8-7 sempre con Grajber, ma un muro di Rattke su Zago interrompe la serie.

Zago colpisce l’antenna e regala l’11-8 a Milano, che però non riesce ad approfittarne con Stysiak che manda out la diagonale successiva. Folie pianta giù un primo tempo per il 13-9, e costringe coach Michele Marchiaro al time out.

Al rientro in campo, Ungureanu accorcia in diagonale sul 13-11. Milano, che fa esordire anche Sylla, non trema: un mani out di Davyskiba vale il 16-11, con susseguente timeout delle piemontesi, mentre proprio una pipe della capitana azzurra certifica il 17-12.

Un muro di Folie su Grajber vale il 21-17 Milano, mentre Thompson mette a terra una potente diagonale per il 23-15. Sempre Thompson, in parallela, regala otto set point alla sua squadra, che si porta sul 2-0 alla seconda occasione utile, dopo che Akrari ne aveva annullato uno attaccando in primo tempo dal centro.

Dopo un inizio molto equilibrato di terzo set, Sylla capitalizza una freeball per il 7-5 Milano. Un muro a due su Grejber vale il 9-6 che costringe Pinerolo a un nuovo timeout. Al rientro è ancora Milano a spingere, con un muro di Orro su Zago che vale l’11-7.

Pinerolo prova a riavvicinarsi e accorcia sul 13-11 con un ace di Trinkova, mentre una fast di Bussoli (13-12) costringe Gaspari al time out. Un errore di Thompson permette alle piemontesi di passare avanti sul 13-14, ma una fast di Rattke interrompe subito dopo la serie.

Pinerolo mantiene comunque una lunghezza di vantaggio, e si spinge sul 15-17 murando Folie. La diagonale di Grejber porta Pinerolo sul 17-19, ma Monza riesce a restare incollata mandando spesso a segno le centrali, e perviene al pareggio sul 20-20 con un pallonetto di Davyskiba.

Proprio la bielorussa viene però murata e permette a Pinerolo di tornare sul +2 (20-22). Gaspari richiama all’attenzione la sua squadra, e Davyskiba riporta il set in equilibrio sul 23 pari.

Il parziale va ai vantaggi, e Pinerolo consegna un match point a Milano causa un errore di rotazione. Akrari salva al termine di una grande azione, e Pinerolo riesce a volgere la situazione nuovamente a proprio favore, guadagnandosi dei set point.

Milano risponde colpo su colpo, ma le piemontesi si prendono il set (27-29), dopo un errore di Thompson su palla dai tre metri.

Quarto set che inizia con Milano capace di andare sul 3-1 grazie a un mani out di Thompson. Un muro dell’americana su Ungureanu vale il 6-2 meneghino, che coostringe Marchiaro all’ennesimo timeout.

La sostanza non cambia, anche perché Davyskiba mette a terra la pipe del 10-5, mentre una fast di Rattke costringe Pinerolo a un nuovo timeout.

Al rientro in campo è sempre Milano a condurre il gioco: Davyskiba mura Carletti per il 14-7, poi Pinerolo firma un piccolo break per portarsi sul 16-10. Rattke e Thompson, a muro, fanno 18-10, e Milano si spinge fino al 20-11 con una diagonale di Sylla.

Un muro di Rattke su Carletti vale il 22-12 Milano, che si guadagna undici match point grazie a un ace di Rattke. È Folie, con un tocco morbido su palla fast, a chiudere il set sul 25-13 e a dare a Milano i primi tre punti della stagione.