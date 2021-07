Serie A, varato il nuovo protocollo anti Covid per la prossima stagione

La Serie A è pronta a ripartire e vuole farlo in assoluta sicurezza. Varato il nuovo protocollo anti Covid che prevede novità importanti soprattutto per ciò che concerne il pubblico.

Si vede finalmente la luce: il campionato di Serie A che sta per ripartire riammetterà il pubblico negli stadi. Si procederà per gradi, con prudenza, affidandosi sempre all’andamento dei contagi. Ma una cosa è certa: difficilmente il calcio rimarrà ancora orfano della componente di tifo che è tanto importante alla sua riuscita.

Il nuovo protocollo sancisce infatti che all’inizio della prossima stagione saranno ammessi un massimo di 1000 spettatori alle gare o, comunque, un limite massimo del 25% rispetto alla capienza totale dell’impianto. Restrizioni che potranno essere soggette a modifica nel caso la situazione pandemica lo permettesse. Per ammettere un numero superiore di spettatori allo stadio, il CTS ha previsto che gli stessi, se non già muniti di certificato vaccinale, dovranno presentare esito di tampone negativo svolto almeno 48 ore prima del match.

Serie A, nuovo protocollo anti Covid: cosa si prevede per squadre ed arbitri

Per ciò che riguarda i calciatori e gli arbitri, essi verranno inizialmente sottoposti a uno “screening totale”, nel quale si accerterà prima il loro status di vaccinati, guariti o ancora suscettibili al virus, poi si somministrerà loro un test antigienico e uno molecolare per la rilevazione di agenti patogeni e uno sierologico per accertare la presenza di anticorpi e, dunque, un’infezione pregressa.

Una volta ripresi gli allenamenti (durante i ritiri, dunque), fino alla ripresa della stagione agonistica, i soggetti ancora non vaccinati verranno sottoposti a un tampone ogni sette giorni, con tolleranza al massimo di un giorno. Agli altri soggetti, invece, vaccinati e guariti, sarà data la facoltà di scegliere.

La macchina organizzativa è pronta, per garantire al pubblico di tornare a godersi lo spettacolo del campionato in piena sicurezza.

