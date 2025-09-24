Serie A, ufficiali le squalifiche: stop per Belahyane e Guendouzi della Lazio, multa e squalifica per Vieira

La Lega Serie A ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata di campionato. A finire nel mirino sono soprattutto i giocatori della Lazio, reduci dalla sconfitta per 1-0 nel Derby della Capitale contro la Roma.
Le squalifiche dei biancocelesti
- Reda Belahyane è stato espulso all’86’ per un intervento ritenuto di grave fallo di gioco. Per lui una giornata di stop: salterà Genoa-Lazio del prossimo weekend.
- Matteo Guendouzi ha invece rimediato il cartellino rosso a partita finita, dopo aver insultato il direttore di gara. La sua condotta gli è costata due giornate di squalifica, che lo terranno fuori sia contro il Genoa che nella sfida successiva contro il Torino all’Olimpico.
Stangata anche per Patrick Vieira
Non solo Lazio: anche il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, è stato punito. L’allenatore francese dovrà pagare una multa da 15.000 euro e scontare una giornata di squalifica per le pesanti critiche rivolte agli arbitri dopo il ko per 2-1 contro il Bologna.
Vieira, così come Belahyane e Guendouzi, non potrà quindi essere protagonista nella prossima sfida Genoa-Lazio, che si preannuncia già caldissima.