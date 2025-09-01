Serie A: l’Inter cade in casa contro l’Udinese, Thuram invita alla calma

Thuram - Stadiosport.it

L’Inter incassa la prima sconfitta stagionale perdendo 2-1 questa sera contro una Udinese coraggiosa, capace di rimontare e sorprendere la squadra di Cristian Chivu. A San Siro, i nerazzurri erano passati in vantaggio, ma due gol degli ospiti hanno ribaltato il risultato lasciando lo stadio ammutolito.

Le parole di Marcus Thuram dopo la partita

Intervistato ai microfoni di Inter TV – con dichiarazioni riportate da FCInterNews – Marcus Thuram ha invitato i compagni e i tifosi a mantenere la calma nonostante il passo falso:

“Non dobbiamo abbatterci, ne abbiamo parlato nello spogliatoio”, ha dichiarato l’attaccante francese.

Thuram ha sottolineato come la squadra fosse consapevole delle difficoltà della sfida, soprattutto dopo le recenti buone prestazioni dell’Udinese:

“Sapevamo che sarebbe stata dura. In una stagione ci sono partite complicate come questa”.

Thuram guarda agli aspetti positivi

Nel match di San Siro, Thuram ha servito l’assist per il gol di Denzel Dumfries, che aveva sbloccato il punteggio. Tuttavia, due reti dell’Udinese hanno ribaltato l’inerzia della gara, regalando ai friulani un successo prezioso.

Per l’Inter si tratta della seconda delusione a San Siro in una settimana, dopo che i rivali storici del Milan avevano perso all’esordio contro la Cremonese di Davide Nicola.

Nonostante la sconfitta, Thuram ha voluto evidenziare gli aspetti positivi della prestazione:

“Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, ma siamo stati un po’ sfortunati. Dobbiamo iniziare le partite come abbiamo giocato nella ripresa: se giochiamo così, possiamo ribaltare le situazioni sfavorevoli”.

Inter, ora pausa per ricaricare le energie

La squadra di Chivu dovrà sfruttare la sosta per le Nazionali per ricaricare le batterie e prepararsi a un settembre molto intenso. Alla ripresa, i nerazzurri saranno attesi da sei partite in poco più di due settimane, tra cui sfide cruciali contro Juventus e Ajax.

L’Inter è chiamata a reagire subito per non perdere terreno nella corsa ai vertici della classifica e per affrontare al meglio un calendario già fitto di impegni.