Serie A: la Top 11 del 2020 secondo le statistiche di Opta

La nota società di elaborazione dati sportivi, Opta ha pubblicato, nelle scorse ore, la Top 11 del 2020 della Serie A. Ci sono Cristiano Ronaldo e Lukaku, ma mancano Immobile e Ibrahimovic.

Il 2020 è ormai giunto al termine. Un anno triste, difficile caratterizzato dallo scoppio della pandemia di Coronavirus che in Italia, come nel resto del Mondo, ha purtroppo spezzato migliaia di vite. Una situazione, per molti, senza precedenti che ha comportato il blocco di molte realtà lavorative e non che purtroppo ancora soffrono. Non sappiamo se nel 2021 le cose andranno meglio, ma quel che ci auguriamo è che questa brutta pagina della nostra storia finisca il prima possibile.

Ad ogni modo, mettendo da parte per un momento la triste realtà nella quale stiamo ancora vivendo, andiamo a vedere insieme quella che per l’Opta, nota società inglese che si occupa di elaborazione dati sportivi, è la Top 11 del 2020 per quanto riguarda la nostra Serie A. Il sistema di gioco di questa fantastica formazione è il 4-3-3.

La Top 11 del 2020 in Serie A second l’Opta.

Dati Opta, la Top 11 del 2020: portiere e difensori

PORTIERE – Il ruolo di estremo difensore di questa particolare formazione non poteva essere che di Marco Silvestri, vera e propria rivelazione di un Verona capace di chiudere al 9° posto la stagione 2019-2020 e di occupare la parte sinistra della classifica in questi primi mesi del campionato 2020-2021.

TERZINO DESTRO – Il terzino destro di questa Top 11 è Juan Cuadrado che con l’avvento, sulla panchina della Juventus, di Sarri prima e Pirlo poi, si è riscoperto anche difensore. In questo primo scorcio di stagione si è dimostrato anche un ottimo assist-man.

CENTRALE DESTRO – Il centrale destro di questa squadra è un ragazzino olandese proveniente dall’Ajax che, dopo un periodo di ambientamento, si è guadagnato alla grande il posto da titolare nella Juventus del presidente Agnelli. Stiamo parlando ovviamente di Matthijs De Ligt.

CENTRALE SINISTRO – Francesco Acerbi della Lazio merita, senza alcuna contestazione, il ruolo di centrale sinistro accanto a De Ligt. Da quando è alla Lazio, Inzaghi non lo ha tolto praticamente mai dal campo e non è difficile capire il perché.

TERZINO SINISTRO – Theo “ma quanto corri” Hernandez è il terzino sinistro di questi migliori 11 e di un Milan capace fin qui di ottenere 26 risultati utili consecutivi. Attacca, difende e segna. Pioli se lo tiene stretto e sogna in grande grazie a lui.

Dati Opta, migliori 11 del 2020: i tre centrocampisti

1° CENTROCAMPISTA – Uno dei tre centrocampisti di questo speciale 4-3-3 è Rodrigo De Paul, numero 10 e stella indiscussa dell’Udinese di Luca Gotti.

2° e 3° CENTROCAMPISTA – Franck Kessie e Hakan Calhanoglu sono due dei tanti artefici che hanno portato il Milan al primo posto in classifica in queste prime 14 giornate di campionato. Come Hernandez, anche l’ivoriano e il turco sono elementi imprescindibili per il tecnico parmigiano del Diavolo.

Dati Opta, migliori del 2020: il tridente delle meraviglie

1° ATTACANTE – L’attaccante che parte da sinistra per rientrare sul destro e calciare è ovviamente Cristiano Ronaldo che con 31 gol l’attivo nel 2019-2020 (alle spalle di Immobile, clamorosamente lasciato fuori) e 12 realizzati finora è la punta di diamante di questo fantastico gruppo.

2° ATTACCANTE – è l’unico giocatore dell’Inter selezionato dall’Opta per questo “dream team”, ma che giocatore; Romelu “Big Rom” Lukaku è la punta di peso e classe che farebbe comodo a qualsiasi allenatore. 23 gol nella stagione dell’esordio in Serie A e già 11 dopo le prime 14 gare di questo campionato. Finché c’è lui, i tifosi nerazzurri possono dormire sonni tranquilli.

3° ATTACCANTE – a completare il tridente delle meraviglie ci pensa il Papu Gomez che, ormai pronto a lasciare Bergamo e l’Atalanta dopo i noti litigi con Gasperini, viene sacrificato a destra per vestire i panni dell’uomo assist piuttosto che quelli del goleador.

