Serie A e Qualificazione Champions League: il 4° posto potrebbe non bastare

La corsa per la qualificazione in Champions League nella Serie A 2022-23 vede come al solito in corsa le prime 4 in classifica ma quest’anno si aprono diversi scenari ed il 4° posto potrebbe non bastare ed in questo articolo andremo ad esaminare tutti i possibili scenari.

In questa stagione nelle Coppe Europee per la gioia dei tifosi e appassionati italiani ci sono ben 5 squadre di Club italiane che si sono qualificate nelle semifinali.



In particolare in Champions League in semifinale ci sarà il derby Milan-Inter ed una delle due andrà sicuramente a giocarsi la finale.

L’andata si giocherà mercoledì 10 maggio ed il ritorno martedì 16.

Una delle due andrà a giocarsi la Finale di Champions League 2023 all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il 10 Giugno.

In Europa League Juventus e Roma hanno entrambe staccato il biglietto per le semifinali.

Entrambe giocheranno la gara di andata in casa l’11 maggio con la Juventus che affronterà gli spagnoli del Siviglia e la Roma il Bayer Leverkusen.

I match di ritorno saranno il 18 maggio alle 21:00.

La Finale di Europa League sarà il 31 maggio.

La Fiorentina si è qualificata in semifinale di Conference League eliminando i polacchi del Lech Poznan.

In semifinale i viola affronteranno gli svizzeri del Basilea con andata l’11 maggio al Franchi e ritorno in Svizzera il 18 maggio.

La finale di Conference League sarà il 7 giugno 2023 all’Eden Arena di Praga.

Dal 2017/18 l’Italia è tornata ad avere diritto di qualificazione alla Fase a Gironi di Champions League per le prime 4 squadre della Serie A.

Quest’anno il discorso potrebbe essere lo stesso in teoria ma potrebbero concretizzarsi anche altri scenari.

Quando mancano 8 Giornate al termine del campionato di Serie A il Napoli con 75 punti e lanciatissimo verso lo Scudetto e ormai quasi sicuro della qualificazione in Champions League la prossima stagione.

A seguire in classifica ci sono in lotta la Lazio seconda con 61 punti, Juventus 3° con 59, Roma 4° con 56 punti, Milan con 53 e Inter che ne ha 51.

Ecco i possibili scenari di qualificazione di 5 squadre italiane in Champions League:

una tra Milan e Inter vince la Champions League, in questo caso le squadre italiane qualificate nella prossima Champions diventerebbero 5.

una tra Juventus e Roma vince l’Europa League e si piazza fuori dalle prime 4. Anche in questo caso ci sarebbero 5 italiane qualificate in Champions League ossia le prime 4 in classifica e la vincente dell’Europa League.

Ma quando il 4° posto potrebbe non bastare?

Nel caso di vittoria di Champions League e di Europa League di una squadra italiana.

I posti in Champions League destinati ad un paese sono al massimo 5 ed in questo caso se entrambe le detentrici del trofeo dovessero piazzarsi fuori dai primi 4 posti in Serie A avrebbero di diritto il posto in Champions League e la 4° classificata dovrebbe accontentarsi dell’Europa League.

Facendo un esempio pratico, la 4° classificata non andrà in Champions League se: