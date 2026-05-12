Serie A 37° Giornata tutte le partite Domenica 17: gli orari

La 37ª giornata di Serie A Enilive torna a un format dal sapore antico, con tutte le dieci partite concentrate nella sola giornata di domenica 17 maggio.

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione della penultima giornata di campionato, costruendo il calendario attorno ai due grandi temi del finale di stagione: la corsa alla Champions League e la lotta salvezza.

La corsa Champions si gioca alle 12.30:

Il blocco principale della giornata sarà quello delle 12.30, fascia oraria scelta per garantire la contemporaneità delle partite che possono incidere direttamente sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Scenderanno in campo ben 10 squadre: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli.

La scelta della Lega risponde all’esigenza di evitare vantaggi indiretti tra squadre impegnate nello stesso obiettivo. Con la zona Champions ancora al centro del finale di campionato, disputare più partite nello stesso orario permette di mantenere equilibrio competitivo e pressione uniforme su tutte le contendenti.

Con 5 squadre in 5 punti la lotta per i 3 posti in Champions League quando mancano 2 giornate alla fine è ancora tutta da giocare.

Il Napoli, secondo in classifica, con 70 punti dopo la sconfitta interna di ieri contro il Bologna ha bisogno ancora di punti per essere sicuro di andare in Champions League.

A seguire c’è la Juventus 3° con 68 e Roma e Milan a 67 punti.

Anche il Como con 65 punti è ancora in corsa per il quarto posto che vale la Champions League.

Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00

Nel pomeriggio, alle 15.00, è in programma Inter-Verona, unico incontro collocato nella fascia tradizionale del primo pomeriggio. Alle 18.00, invece, spazio ad Atalanta-Bologna, gara che potrebbe assumere ulteriore peso in base alla posizione delle due squadre nella corsa europea.

Proprio la fascia delle 18.00 potrebbe ospitare anche Pisa-Napoli, ma soltanto nel caso in cui non fosse più necessaria la contemporaneità con le altre gare legate alla lotta Champions. In quel caso il programma delle 12.30 perderebbe una partita, lasciando il Napoli fuori dal blocco principale delle sfide decisive per il quarto posto.

Le sfide salvezza chiudono la domenica alle 20.45

La giornata si chiuderà alle 20.45 con tre partite fondamentali per la zona bassa della classifica: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Anche in questo caso la contemporaneità è stata pensata per tutelare la regolarità del campionato, soprattutto in una fase in cui ogni punto può pesare in modo decisivo nella corsa alla permanenza in Serie A.

Il programma serale sarà quindi interamente dedicato alla lotta salvezza, con tre campi collegati dallo stesso obiettivo e con possibili ribaltamenti di classifica fino all’ultimo minuto.

Per la lotta salvezza ci sono in piena lotta Cremonese e Lecce rispettivamente terzultima e quartultima divise da 1 solo punto.

Il Cagliari che è a quota 37 ha bisogno di 1 solo punto per avere la salvezza matematica.

37° Giornata Serie A, orari partite:

Domenica 17/05 ore 12.30

Como – Parma

Genoa – Milan

Juventus – Fiorentina

Pisa – Napoli

Roma – Lazio

Domenica 17/05 ore 15.00

Inter – Verona

Domenica 17/05 ore 18.00

Atalanta – Bologna

Domenica 17/05 ore 20.45

Cagliari – Torino

Sassuolo – Lecce

Udinese – Cremonese