Serie A 2026-2027: ufficializzate le date della prossima stagione, si parte il 23 agosto 2026

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente le date chiave del campionato 2026-27, fissando l’inizio per il weekend del 23 agosto 2026 e la conclusione per il 30 maggio 2027. Il comunicato, diffuso da MilanNews24, conferma il ritorno a un calendario più equilibrato e regolare dopo alcune stagioni caratterizzate da compressioni dovute a tornei internazionali e impegni ravvicinati.

Il nuovo programma manterrà dunque la partenza estiva tradizionale, in linea con la finestra delle coppe europee, mentre il termine a fine maggio consentirà di chiudere la stagione prima delle competizioni internazionali estive. L’obiettivo dichiarato della Lega è garantire una migliore gestione delle pause nazionali e delle competizioni UEFA, evitando sovrapposizioni e stress per giocatori e club.

La stagione 2026-27 si svilupperà su un arco di nove mesi pieni, offrendo un ritmo più regolare rispetto agli anni precedenti, quando Mondiali, Europei e Nations League avevano costretto la Lega a ridurre le pause e a concentrare le giornate in periodi ravvicinati.

Con la struttura ora ufficiale, le società possono iniziare a pianificare la preparazione estiva, mentre i tifosi possono segnare in calendario le date che segneranno l’avvio di una nuova, attesissima stagione di Serie A, che promette equilibrio, spettacolo e grandi sfide già a partire da fine agosto 2026.

