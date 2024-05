La Serie A 2023-2024 volge al termine, ecco tutti i verdetti della classifica della stagione italiana.

Serie A 2023-2024: tutti i verdetti

Il campionato di Serie A arriva al capolinea definitivo in attesa di sarà l’esito del match di recupero del 2 giugno tra Atalanta-Fiorentina, quest’ultimo però non stravolgerà per grandi linee la classifica se non per il fatto che in caso di vittoria della Dea, gli uomini di Gasperini passerebbero dal 4° al 3° posto in classifica.

La vera e propria protagonista indiscussa di questa stagione è stata indubbiamente l’Inter di Simone Inzaghi, che ha letteralmente dominato il campionato totalizzando ben 94 punti totali, impreziositi dalle 89 reti messe a segno e le soltanto 22 incassate. Con questo straordinario successo i nerazzurri sono riusciti a cucirsi la seconda stella sullo stemma e a dar seguito ad un ciclo vincente che dura oramai da 4 anni.

Il secondo posto, invece, è stato consolidato dal Milan di Stefano Pioli che migliora, dunque, la quinta posizione dell’anno scorso, anche se restano alti i rammarichi di non esse riusciti a rientrare mai decisamente nella lotta scudetto. In attesa di sapere se si affermerà al 3° posto in classifica la Juventus termina la propria stagione con il ritorno in Champions League dopo la stagione travagliata dell’anno scorso che portò i bianconeri ad essere esclusi dalla UEFA dalle coppe europee, nonostante il 4° posto conquistato sul campo.

Capolavoro vero e proprio, invece, quello del Bologna che si rende autore di una stagione straordinaria, soprattutto grazie alle idee di gioco imposte dal Thiago Motta al gruppo rossoblù, il quale è riuscito a strappare una storica qualificazione Champions piazzandosi al 5° posto in classifica. Niente Champions League invece per le squadre della capitale, Roma e Lazio, infatti, si ritroveranno a partecipare in Europa League il prossimo anno, nel tentativo di andare più in fondo possibile nella competizione.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano invece è ancora in attesa di conoscere il proprio destino europeo, i Viola si sono piazzati per il terzo anno di fila in Conference League, ma se la formazione toscana dovesse riuscire ad alzare proprio quest’ultima al cielo nella finale di Atene che si disputerà tra qualche giorno, riuscirebbero a strappare anche un pass per l’Europa League, liberano il posto in Conference al Torino nono. Fuori da tutto il Napoli che da Campione d’Italia in carica si piazza al 10° posto in classifica.

Il tema retrocessione, invece, che già aveva coinvolto tempo fa la Salernitana prima e il Sassuolo poi, ha emesso il suo verdetto anche per l’ultima squadra che scenderà di categoria che sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco che dopo aver perso lo scontro diretto con l’Udinese e dopo aver assistito alla vittoria dell’Empoli sul gong finale, non può far altro che piazzarsi al 18° posto che vale la nuova retrocessione.

