Serie A 2022-2023: Sampdoria prima retrocessa in B

Ufficiale: la Sampdoria è la prima ad essere retrocessa in Serie B, fatale l’ultimo KO contro l’Udiense

La Sampdoria di Dejan Stankovic è la prima squadra a dover dire addio alla Serie A, fatale è stata la sconfitta contro l’Udinese per 2-0 arrivata nel pomeriggio di oggi alla Dacia Arena. La Sampdoria chiude, dunque, il suo campionato sul fondo della classifica con soli 17 punti all’attivo e 20 gol fatti e 61 subiti in 34 partite, ritrovandosi ad essere il peggiore attacco e la peggior difesa della Serie A.

Una stagione veramente disastrosa quella della Doria, non solo dal punto di vista societario in cui il club si ritrova disperatamente alla ricerca di nuovi capitali per evitare il fallimento, ma anche dal punto di vista sportivo. Sono, infatti, 23 le sconfitte incassate dalla Sampdoria quest’anno, una stagione iniziata non nel migliore dei modi sotto la guida di Marco Giampaolo e proseguita poi da Dejan Stancovic che non è riuscito ad invertire la rotta per evitare il peggio.

Adesso il club dovrà cercare innanzitutto un nuovi innesto di liquiditá nelle proprie casse, sperando nell’arrivo di nuovi azionisti pronti a prelevare l’intero pacchetto dorinao per poi puntare a dare una forma progettuale solida al club e arrivare di nuovo nel massimo campionato italiano.