Serie A 2021-2022: ritiri, date, orari, canali TV e Diretta Streaming amichevoli estive

La Stagione di Serie A sta per partitre. Il prossimo 13 agosto scatta il campionato e le squadre stanno definendo le date dei propri ritiri.

Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo campionato di Serie A. Si ritorna alla calendarizzazione “normale”, dopo che la pandemia aveva sconvolto i piani della stagione precedente: si parte venerdì 13 agosto con i primi anticipi che verranno definiti dal sorteggio dei calendari.

Le squadre, nel frattempo, stanno definendo le date dei raduni e dei ritiri, per preparare al meglio la stagione ventura. Ci saranno anche le tradizionali amichevoli estive, per testare lo stato dei gruppi in vista dell’inizio del campionato.

Serie A 2021-22: calendario ritiri delle 20 squadre

Atalanta

Raduno: 12 luglio a Zingonia (Bg)

Ritiro: da definire

Bologna

Raduno: già svolto a Casteldebole (Bo)

Ritiro: 14-24 luglio a Pinzolo (Tn)

Cagliari

Raduno: 12 luglio a Cagliari Elmas

Ritiro: 12-24 luglio a Pejo (Trento), 27-31 luglio ad Aritzo (Nuoro)

Empoli

Raduno: dal 6 luglio a Empoli

Ritiro:dal 12 luglio al centro sportivo Monteboro, poi in Trentino, con date da ufficializzare

Fiorentina

Raduno: 9 luglio a Firenze

Ritiro: 17-31 luglio a Moena (Trentino)

Raduno: 8 luglio a Genova

Ritiro: 12-24 luglio a Neustift (Austria)

Hellas Verona

Raduno: 9 luglio a Peschiera del Garda (Verona)

Ritiro: 10-24 luglio a Fiera di Primiero (Trento)

Inter

Raduno: 8 luglio Appiano Gentile (Como)

Ritiro: dall’8 ad Appiano Gentile (Como)

Juventus

Raduno: 14 a Torino, alla Continassa

Ritiro: dal 14 a Torino, alla Continassa

Lazio

Raduno: 7 luglio a Formello (Roma)

Ritiro: 10-28 ad Auronzo (Belluno), 2-7 agosto a Marienfeld (Germania)

Milan

Raduno: 8 luglio a Milanello

Ritiro: da definire

Napoli

Raduno: 12 luglio a Castel Volturno

Ritiro: 15-25 a Dimaro Folgarida (Trento), 5-15 agosto a Castel di Sangro (Aquila)

Roma

Raduno: 6 luglio a Trigoria

Ritiro: 8-25 luglio a Trigoria, 27 luglio-8 agosto a Faro (Portogallo), date da confermare

Salernitana

Raduno: 8 luglio a Salerno

Ritiro: 15-31 luglio a Cascia (Perugia)

Sampdoria

Raduno: 12-14 luglio a Genova

Ritiro: 15-30 luglio a Ponte di Legno (Brescia)

Sassuolo

Raduno: 5 luglio a Sassuolo

Ritiro: 12-24 luglio a Vipiteno-Racines (Bolzano), date da confermare

Spezia

Raduno: 10-12 luglio a La Spezia

Ritiro: 12-25 luglio a Prato allo Stelvio (Bolzano) 28 luglio-7 agosto a Ronzone (Trento)

Torino

Raduno: 6 luglio a Torino

Ritiro: 13-30 luglio a Santa Cristina (Bolzano)

Udinese

Preritiro: 7-18 luglio a Udine

Ritiro: 19 luglio-1 agosto a Sankt Veit (Austria)

Venezia

Raduno: 11 luglio a Venezia

Ritiro: 12-25 luglio a Pieve di Cadore (Belluno).

In aggiornamento…

