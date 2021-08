Serie A 2021-2022, le favorite per lo scudetto: ecco le quote dei bookmakers

La Serie A 2021-2022 inizia ufficialmente sabato così come la corsa allo scudetto dell’Inter. I nerazzurri partono favoriti per il titolo insieme alla Juventus, ma occhio anche a Milan, Napoli e Roma. Queste le quote scudetto di alcuni noti bookmakers.

Manca davvero pochissimo all’inizio della Serie A 2021-2022; sabato si ricomincerà infatti a fare sul serio con l’Inter, campione in carica, che proverà a difendere e magari bissare lo scudetto conquistato lo scorso anno dopo 11 anni d’attesa. Proprio i nerazzurri, sabato pomeriggio alle 18:30 contro il Genoa di Davide Ballardini, apriranno la nuova stagione sotto la guida del loro nuovo allenatore, Simone Inzaghi, sedutosi sulla panchina della Benamata dopo l’addio di Antonio Conte, dimessosi a fine maggio a causa di alcune divergenze col club.

Un’Inter che proverà ovviamente a confermarsi sul tetto d‘Italia dopo le importanti cessioni di Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain, e Lukaku, accasatosi al Chelsea nei giorni scorsi, ma che dovrà stare attenta alla voglia di riscatto della Juventus di Massimiliano Allegri che, tornato sulla panchina bianconera dopo l’esonero di due anni fa, punta a tornare protagonista dopo lo scialbo 4° posto dello scorso campionato.

Meneghini e torinesi sono infatti le due squadre che più di tutte sono candidate alla vittoria finale con Milan, Napoli, Atalanta e Roma più defilate sullo sfondo. Anche Lazio e Fiorentina compaiono nella lista di alcuni bookmakers come potenziali vincitrici, ma le quote particolarmente alte assegnate loro fanno comprendere come tale scenario sia di difficile realizzazione. Ad ogni modo, come ben sappiamo, l’ultima parola spetta sempre al campo quindi mai dire mai.

Serie A 2021-2022, le quote scudetto.

Serie A 2021-2022: quote scudetto Snai, Eurobet, Sisal e Goldbet

SNAI

Juventus 2.25

Inter 3

Atalanta 6.50

Milan 10

Napoli 12

Roma 15

Lazio 33

Fiorentina 100

EUROBET

Juventus 2.25

Inter 3

Atalanta 7.50

Milan 11

Napoli 13

Roma 15

Lazio 37

Fiorentina 201

SISAL

Juventus 2.25

Inter 3

Atalanta 7.50

Milan 12

Napoli 12

Roma 12

Lazio 33

Fiorentina 100

GOLDBET

Juventus 2.25

Inter 2.75

Atalanta 7

Milan 10

Napoli 13

Roma 15

Lazio 35

Altro 100

