Serie A 2020-2021: tutte le anticipazioni sulle maglie

In attesa della ripresa del campionato, i siti specializzati rivelano alcune anticipazioni sulle maglie della stagione di Serie A 2020/2021.

Nonostante lo stop del campionato e l’incerta sorte della stagione in corso, gli appassionati e i tifosi possono comunque gustare qualche anteprima sulle possiibli nuove maglie da gara della propria squadra del cuore. Molti siti internazionali già riempiono pagine con preview (a volte non ufficiali) e anticipazioni, ma i più accreditati possono già mostrare le possibili divise che di fatto saranno utilizzate nella prossima stagione.

Tra questi il noto portale footyheadlines, che nella sua sezione dedicata ai Kit da gara per la stagione 2020/2021 mostra in anteprima alcune maglie della prossima stagione, coinvolgendo tutti i maggiori campionati, quindi anche la Serie A.

Partiamo dall’Inter, la cui possibile divisa per la prossima stagione è già apparsa su vari siti web nel dicembre 2019. La prima maglia 2020/2021 dei nerazzurri sarà sempre sotto sponsor Nike e avrà un curioso design a zig-zag a strisce verticali. La maglia da trasferta sarà alquanto particolare, con un disegno a quadrettoni bianchi con strisce nere e blu. La terza maglia sarà invece un’omaggio alla maglia da traferta dell’Inter nella stagione 1997/1998.

Passiamo alla Juventus: i bianconeri saranno sponsorizzati da Adidas. La prima maglia 2020/2021 sarà la classica casacca bianconera, con le striscie più ampie e con effetto pennellato. Sui bordi dei lineamenti dorati che copriranno lo stemma e anche il logo dell’Adidas. La seconda maglia, secondo anticipazioni sarà blu scuro con inserti argentei su colletto e spalle. Argento che coprirà anche stemma di squadra, logo Adidas e sponsor tecnico. La terza maglia sarà la più fantasiosa: predominerà il colore arancione con un pattern nero attorno al colore principale. Stemma e logo saranno bianchi.

Il Milan avrà sponsor tecnico Puma e per la 2020/2021 i rossoneri per la prima maglia andranno sul classico, con le note striscie rossonere a dominare la maglia e il bianco per i loghi. Nelle striscie però dovrebbe esserci un pattern ricamato a ricordare la forma del pavimento del Duomo di Milano. Semplicictà anche per la maglia da trasferta, che sarà bianca con loghi ricamati in rosso. Ancora poche certezze sulla terza maglia, ma secondo le anticipazioni i rossoneri vestiranno anche di celeste con un disegno particolare. I loghi rimarranno bianchi.

Le maglie del Napoli 2020/2021 saranno realizzate da Kappa che ha rinnovato il contratto di collaborazione col club partenopeo. Purtroppo non sono ancora disponibili online foto o anticipazioni di una possibile divisa della prossima stagione.

La Roma verrà supportata da Nike e per la prima maglia 2020/2021 i giallorossi non si discosteranno dalla storia. La prima maglia sarà infatti rossa al centro, con una banda gialla e arancione ad altezza del petto, a coinvolgere anche logo Nike e stemma sociale. La maglia da trasfertà sarà invece interamente bianca, con lo stemma della Lupa ricamato in rosso. Per finire la terza maglia dei giallorossi: secondo le preview sarà nera con inserti arancioni su stemma, logo Nike, spalle e collo.

