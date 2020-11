Serie A 2020-2021, squalificati 8° giornata: fermati Ranieri, Perin e Bakayoko

Messa in archivio l’8° giornata di Serie A, ecco le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda gli squalificati per il prossimo turno di campionato.

Fermato per un turno l’estremo difensore del Genoa, Mattia Perin. Il portiere si è visto sventolare il cartellino rosso per aver fermato il difensore avversario, Stryger Larsen, in una chiara occasione da rete nei minuti di recupero di Udinese–Genoa.

Perin salterà, dunque, la prossima gara che vedrà il suo Genoa impegnato al Ferraris contro il Parma. Stop per un turno anche per il centrocampista del Napoli, Tiemoué Bakayoko, espulso per doppia ammonizione al 65′ del secondo tempo di Napoli-Milan, posticipo dell’8° giornata.

Il franco-ivoriano sarà costretto a saltare il prossimo turno di campionato, quando il Napoli ospiterà al San Paolo la Roma di Fonseca, domenica 29 novembre (ore 20:45).

Squalifica per una giornata e ammenda di 10mila euro per Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, espulso per proteste durante Sampdoria–Bologna.

Nella prossima gara che la Sampdoria giocherà contro i granata di mister Giampaolo all’Olimpico Grande Torino, siederà sulla panchina blucerchiata il vice Paolo Benetti.

Entrano in diffida il centrocampista turco dell’Udinese Arslan e il mediano della Sampdoria Thorsby. Al prossimo giallo dovranno scontare un turno di squalifica.

