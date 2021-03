Serie A 2020-2021, squalificati 28° giornata: fermati 7 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Pezzella del Parma, Dawidowicz dell’Hellas Verona, Koulibaly del Napoli, Petriccione del Crotone, Ibanez e Villar della Roma, Palacio del Bologna

Si è concluso un lungo ed impegnativo tour de force per il campionato italiano, ma la ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno, non è ancora conclusa.

Nel frattempo, il Giudice Sportivo ha fatto strage con la comunicazione della lista degli squalificati che salteranno il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Il Parma non potrà contare su Giuliano Pezzella a Benevento dopo la sconfitta contro il Genoa, mentre il Bologna ospiterà l’Inter senza il grande ex Rodrigo Palacio dopo l’ammonizione ricevuta nella vittoria in rimonta il Crotone, che sfiderà il Napoli senza Jacopo Petriccione, mentre i partenopei saranno orfani di Kalidou Koulibaly dopo il giallo che l’arbitro è stato costretto a sanzionare nella vittoria contro la Roma.

In tal senso, i giallorossi sono stati bastonati dalle squalifiche dei precedenti diffidati Gonzalo Villar e Roger Ibanez, che gli faranno saltare la fondamentale sfida contro il Sassuolo, un vero e proprio scontro diretto.

Infine, l’Hellas Verona dovrà rialzare la testa senza Pawel Dawidowicz, ammonito da diffidato nella sconfitta contro l’Atalanta e assente contro il Cagliari.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

https://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8751/files/allegati/8850/cu232.pdf

