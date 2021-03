Serie A 2020-2021, squalificati 24° giornata: fermati 5 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Danilo del Bologna, De Roon dell’Atalanta, Lykogiannis del Cagliari, Koulibaly del Napoli, Barba del Benevento,

E’ una lista ristretta di squalificati quella diramata dal Giudice Sportivo dopo la conclusione della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno, con diversi calciatori che salteranno il turno infrasettimanale.

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Bologna non potrà convocare capitan Danilo, ammonito da diffidato, contro il Cagliari, che invece dovrà fare a meno di Charalampos Lykogiannis, espulso per doppio giallo nella vittoria contro il Crotone, che sarà ospite di un’Atalanta orfana di Marten De Roon, purtroppo ammonito anche lui nella vittoria contro la Sampdoria.

Nella vittoria del derby c’è stata la beffa dell’espulsione per doppia ammonizione di Kalidou Koulibaly, che salterà l’importantissimo incrocio contro il Sassuolo, mentre il Benevento non potrà contare su Federico Barba nella sfida casalinga contro l’Hellas Verona.

Si ricorda che subito dopo il turno infrasettimanale si ritorna in campo per concludere questo tour de force con tre partite in otto giorni, che potrebbe essere decisivo ai fini della classifica.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8715/files/allegati/8814/cu199.pdf

