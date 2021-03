Serie A 2020-2021: orari, date, anticipi, posticipi, diretta TV-Streaming dalla 30° alla 34° giornata

Comunicato oggi il calendario dalla trentesima alla trentaquattresima giornata di Serie A,comprensivo di anticipi e posticipi, diramato dalla Lega Calcio. Tra gli incroci più promettenti spiccano un Napoli-Inter, big match della trentunesima di campionato in programma domenica 18 aprile, e un Lazio-Milan, monday night della trentatreesima giornata, previsto per lunedì 26 aprile 2021. Tutte gare che dovrebbero decidere la corsa Champions, poiché il discorso tricolore sembra ormai archiviato, con l’Inter in netto vantaggio su Milan e Juventus.

Per ciò che riguarda la lotta salvezza, una giornata chiave potrebbe essere la trentatreesima, con il derby ligure tra Spezia e Genoa, accompagnata dal confronto tra Parma e Crotone, due squadre che coltivano ormai ambizioni ben diverse. I “pitagorici”, infatti, sono ultimi in classifica e ormai con un piede e mezzo in Serie B. Discorso diverso per i “crociati”, che grazie a D’Aversa hanno ritrovato un minimo di continuità, e distano ora appena quattro punti dalla zona salvezza.

Andiamo ora a dare uno sguardo al calendario completo dalla trentesima alla trentaquatesima giornata, consultabile anche sul sito ufficiale della Lega Calcio.

30ª Giornata (10-12 aprile)



Sabato 10 aprile 2021 ore 15.00 Spezia-Crotone SKY

Sabato 10 aprile 2021 ore 18.00 Parma-Milan SKY

Sabato 10 aprile 2021 ore 20.45 Udinese-Torino DAZN

Domenica 11 aprile 2021 ore 12.30 Inter-Cagliari DAZN

Domenica 11 aprile 2021 ore 15.00 Juventus-Genoa SKY

Domenica 11 aprile 2021 ore 15.00 Sampdoria-Napoli SKY

Domenica 11 aprile 2021 ore 15.00 Hellas Verona-Lazio DAZN

Domenica 11 aprile 2021 ore 18.00 Roma-Bologna SKY

Domenica 11 aprile 2021 ore 20.45 Fiorentina-Atalanta SKY

Lunedì 12 aprile 2021 ore 20.45 Benevento-Sassuolo SKY

31ª Giornata (17-18 aprile)



Sabato 17 aprile 2021 ore 15.00 Crotone-Udinese SKY

Sabato 17 aprile 2021 ore 15.00 Sampdoria-Hellas Verona SKY

Sabato 17 aprile 2021 ore 18.00 Sassuolo-Fiorentina SKY

Sabato 17 aprile 2021 ore 20.45 Cagliari-Parma DAZN

Domenica 18 aprile 2021 ore 12.30 Milan-Genoa DAZN

Domenica 18 aprile 2021 ore 15.00 Atalanta-Juventus SKY

Domenica 18 aprile 2021 ore 15.00 Bologna-Spezia DAZN

Domenica 18 aprile 2021 ore 15.00 Lazio-Benevento SKY

Domenica 18 aprile 2021 ore 18.00 Torino-Roma SKY

Domenica 18 aprile 2021 ore 20.45 Napoli-Inter SKY

32ª Giornata (13ª Giornata Ritorno)

Martedì 20 aprile 2021 ore 20.45 Hellas Verona-Fiorentina SKY

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 18.30 Milan-Sassuolo SKY

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 20.45 Bologna-Torino SKY

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 20.45 Crotone-Sampdoria DAZN

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 20.45 Genoa-Benevento SKY

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 20.45 Juventus-Parma DANZ

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 20.45 Spezia-Inter SKY

Mercoledì 21 aprile 2021 ore 20.45 Udinese-Cagliari SKY

Giovedì 22 aprile 2021 ore 18.30 Roma-Atalanta DAZN

Giovedì 22 aprile 2021 ore 20.45 Napoli-Lazio SKY

33ª Giornata (24-26 aprile)



Sabato 24 aprile 2021 ore 15.00 Genoa-Spezia SKY

Sabato 24 aprile 2021 ore 18.00 Parma-Crotone SKY

Sabato 24 aprile 2021 ore 20.45 Sassuolo-Sampdoria DAZN

Domenica 25 aprile 2021 ore 12.30 Benevento-Udinese DAZN

Domenica 25 aprile 2021 ore 15.00 Fiorentina-Juventus SKY

Domenica 25 aprile 2021 ore 15.00 Inter-Hellas Verona DAZN

Domenica 25 aprile 2021 ore 18.00 Cagliari- Roma SKY

Domenica 25 aprile 2021 ore 20.45 Atalanta-Bologna SKY

Lunedì 26 aprile 2021 ore 18.30 Torino-Napoli SKY

Lunedì 26 aprile 2021 ore 20.45 Lazio-Milan SKY

34ª Giornata (1-3 maggio)



Sabato 1 maggio 2021 ore 15.00 Hellas Verona-Spezia SKY

Sabato 1 maggio 2021 ore 18.00 Crotone-Inter SKY

Sabato 1 maggio 2021 ore 20.45 Milan-Benevento DAZN

Domenica 2 ore maggio 2021 12.30 Lazio-Genoa DAZN

Domenica 2 ore maggio 2021 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

Domenica 2 ore maggio 2021 15.00 Napoli-Cagliari SKY

Domenica 2 ore maggio 2021 15.00 Sassuolo-Atalanta SKY

Domenica 2 ore maggio 2021 18.00 Udinese-Juventus SKY

Domenica 2 maggio 2021 ore 20.45 Sampdoria-Roma SKY

Lunedì 3 maggio 2021 ore 20.45 Torino-Parma SKY

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS