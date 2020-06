Serie A 2019-2020, squalificati 27° giornata: 3 turni a Skriniar! Fermati Conte e 4 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato De Paul dell’Udinese, Faraoni del Verona, Jankto della Sampdoria e Iacoponi del Parma, mentre ben tre turni di squalifica per Skriniar dell’Inter e fermato anche l’allenatore Conte

Il ritorno in campo è stato faticoso dopo più di tre mesi di stop forzato per l’emergenza Coronavirus, al secolo Covid-19, ma la 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno, ha regalato i primi squalificati.

Brutte notizie per l’Udinese, che non avrà a disposizione Rodrigo De Paul nella sfida contro l’Atalanta dopo il giallo ricevuto contro il Torino, in quanto già diffidato, così come Jakub Jankto della Sampdoria, che salterà il Bologna.

Altri giocatori che hanno raggiunto il numero massimo di ammonizioni sono Davide Faraoni del Verona contro il Napoli e Simone Iacoponi contro il Genoa, che salteranno le sfide contro Sassuolo e Inter.

Riguardo l’Inter è arrivata una stangata come poche per Milan Skriniar, che dovrà saltare ben tre partite di campionato, quindi anche contro il Brescia e i felsinei per espressioni offensive rivolte contro l’arbitro, oltre ovviamente ad Antonio Conte, che era già diffidato ed è stato ammonito nel finale di partita.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

