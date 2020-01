Serie A 2019-2020, squalificati 19° giornata: fermati 7 giocatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Lulic della Lazio, Mario Rui del Napoli, Bisoli del Brescia, Criscito del Genoa, Florenzi e Kolarov della Roma, Hateboer dell’Atalanta

Il giro di boa ha regalato i campioni d’Inverno, ma ora è arrivato il momento di fare le cose sul serio e rimettersi a lavorare per chiudere nel miglior modo possibile questa stagione, ma non prima di aver scoperto gli squalificati della 19° giornata di Serie A.

E’ emergenza totale per la Roma, non solo in crisi, ma piena di assenze, tra le quali Alessandro Florenzi e Aleksander Kolarov, squalificati contro il Genoa, che giocherà senza capitan Mimmo Criscito dopo la sconfitta di Verona, a causa dei gialli rimediati nella sconfitta contro la Juventus, tutti precedentemente già diffidati.

Hanno raggiunto il numero massimo di cartellini gialli nella sfida tra Lazio e Napoli anche Senad Lulic e Mario Rui, che quindi salteranno Sampdoria e Fiorentina, così come Hans Hateboer dell’Atalanta contro l’Inter e Dimitri Bisoli del Brescia contro i doriani, che quindi saranno squalificati contro Spal e Cagliari.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8230/files/allegati/8318/cu141.pdf

