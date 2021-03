Scottish Premiership 2020-2021: Rangers Glasgow di Gerrard campione di Scozia

La squadra di Gerrard si assicura il titolo matematico dopo il pareggio senza reti tra Celtic e Dundee. Con venti punti di vantaggio sui rivali e sei partite ancora da giocare, il distacco diventa incolmabile.

Il trionfo della rinascita: i Glasgow di Rangers hanno vinto il campionato scozzese, cinquantacinquesimo nella loro storia (è record mondiale), grazie al pareggio senza reti tra Celtic e Dundee United. La squadra di Gerrard corona così una cavalcata trionfale, che in 32 partite li ha visti vincere 28 volte e pareggiare 4.

La vittoria dello Scudetto rappresenta il riscatto ideale per gli Azzurri di Scozia che solo otto anni fa avevano subito il declassamento nella Third Division (la quarta serie del campionato scozzese), dopo essere precipitati in bancarotta finanziaria.

L’ascesa dagli inferi

Un’ascesa rapida quella dei Rangers, che nel giro di quattro anni sono tornati ad assaporare i vertici del calcio scozzese. Dopo un periodo di assestamento, coincisi con un paio di terzi e secondi posti, nonché col ritorno nelle coppe europee, la squadra della capitale è riuscita a dominare il campionato di quest’anno, trascinata dalle reti di James Tavernier, terzino con il vizio del gol: ne ha segnati ben 17 (11 in campionato), più dei nostri Hakimi ed Hernandez.

A guidare la truppa dei Rangers c’è una leggenda come Steven Gerrard, 17 anni nel Liverpool, che ha scelto la Scozia come terra di apprendistato. Il suo 4-3-3 costituisce uno dei moduli più usati nel calcio moderno e la sua squadra avrà ora un’occasione ghiotta per accedere ai quarti di Europa League (ottavi contro lo Slavia Praga), dopo aver vinto una Coppa delle Coppe nel ’72 e aver raggiunto la finale di Coppa Uefa, poi persa contro lo Zenit, nel 2008.

Poco prima del loro fallimento, in un derby contro il Celtic dai contorni surreali, i tifosi avversari li avevano accolti con uno striscione che recitava “La vostra ora sta arrivando”. Ora avranno subito l’occasione di affrontarli sfoggiando lo Scudetto sul petto. La prossima giornata è infatti in programma il derby di Scozia, nella cornice del Celtic Park, il tempio dei rivali. Che belle soddisfazioni sa regalare il calcio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS