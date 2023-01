Scandalo Le Graët: cosa sta succedendo

Nei guai il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graët , che sarebbe stato coinvolto per molestie sessuali e mobing.

Noël Le Graët è finito nell’occhio del ciclone. L’imprenditore francese, presidente della Federcalcio francese, è sempre più sulla bocca di tutto. In Francia, infatti, ha fatto discutere il suo intervento radiofonico in cui si scagliava in maniera veemente contro Zinedine Zidane. Per questo motivo, la Federcalcio francese avrebbe optato per un suo ritirato.

Stavolta, invece, Le Graët sarebbe coinvolto per molestie sessuali. L’inchiesta preliminare è stata aperta dalla Procura di Parigi in seguito a diverse segnalazioni. Tra queste ci sarebbe quella di Sonia Souid, manager di diversi calciatori ma anche calciatrici, che avrebbe accusato lo stesso di alcune avance decisamente esplicite.

L’imprenditrice, infatti, ha dichiarato che Le Graët chiedeva prestazioni in cambio di diversi favori personali. Il dirigente ottantunenne, però, smentisce ogni cosa di quanto detto dalla Souid ma la procura vuole vederci chiaro. In attesa di maggiori sviluppi, il presidente è stato immediatamente sospeso dal Comitato esecutivo.

A sostituirlo c’è Philippe Diallo mentre non ci sono particolari stravolgimenti sulla panchina della Francia: ad essere confermato è stato sempre Didier Deschamps fino al 2026.