Sassuolo-Torino dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 17-9-2021

Dove vedere Sassuolo-Torino, match valente per la quarta giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 17 settembre alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN.

La quarta giornata della Serie A si pare con l’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Torino. I neroverdi vengono dalla sconfitta in extremis contro la Roma all’Olimpico. La squadra di Alessio Dionisi stava conducendo il match contro i giallorossi prima del gol nei minuti finali di El Shaarawy. Si tratta della prima sconfitta dopo il successo per 3-2 con il Verona ed il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria.

Il Torino, invece, risale la china. Il Toro non aveva iniziato benissimo il proprio campionato. La sconfitta d’esordio per 2-1 contro l’Atalanta e poi lo stesso risultato anche con la Fiorentina, avevano messo in grossa difficoltà i granata. Poi, però, è arrivato il successo netto per 4-0 in casa contro la Salernitana che ha fatto ben sperare alla squadra di Ivan Juric. L’allenatore croato vorrà sicuramente una partita di grande carattere contro una buona squadra quale quella emiliana.

Sassuolo-Torino: le ultimissime sulle formazioni

Il Sassuolo entrerà in campo con il 4-2-3-1. A porta ci sarà Consigli con una difesa a quattro schierata con Chiriches e Ferrari come centrali. Sulla fascia sinistra spazio a Toljan mentre su quella destra dovrebbe esserci Rogerio. Centrocampo che vedrà tre giocatori: Berardi, Djuricic e Boga. L’unica punta sarà Raspadori che sembra aver smaltito la botta presa durante il match contro la Roma.

Il Torino risponde con il 3-4-2-1 e la formazione non dovrebbe essere diversa da quella schierata con la Salernitana. A difendere i pali ci sarà Milinkovic-Savic. Juric non rinuncia alla difesa composta da Djidji, Bremer e Rodriguez. Per il centrocampo Singo e Lukic dovrebbero affiancare i loro compagni di reparto Mandragora ed Ansaldi. Sulla trequarti il duo Pjaca-Pobega dietro le spalle di Belotti, che dovrebbe essere preferito a Sanabria.

Probabili formazioni Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Pobega; Belotti

Come vedere in diretta tv e streaming Sassuolo-Torino

Partita: Sassuolo-Torino

Data: 17 settembre 2021

Ora: 20:45

Streaming: DAZN

Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Sassuolo-Torino, match della quarta giornata di campionato, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Sassuolo-Torino

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

