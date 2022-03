Sassuolo, record Berardi: raggiunge quota 100 gol in Serie A

Serie A, record di reti per Domenico Berardi: la doppietta allo Spezia vale al capitano del Sassuolo quota 100 gol nel massimo campionato.

Domenico Berardi tocca la tripla cifra in Serie A: il capitano del Sassuolo ha segnato una doppietta allo Spezia nell’anticipo del venerdì, riuscendo in tal modo a realizzare 100 marcature nel massimo campionato.

Reti che sono state messe a segno sempre con la maglia neroverde, che Berardi indossa da un decennio, praticamente da inizio carriera. La doppietta messa a segno ieri sera si è rivelata fondamentale per battere lo Spezia e spingere il Sassuolo verso un sogno chiamato Conference League che, seppure difficile, risulta ancora a portata di mano.

Mimmo, come abbiamo imparato a chiamarlo in questi anni, è diventato negli anni un punto di riferimento per la squadra emiliana, tanto che ha più volte rifiutato il trasferimento verso piazze più prestigiose, declinando anche offerte più allettanti da un punto di vista economico.

Non cos’ in estate, quando la Fiorentina sembrava vicina ad acquistarlo: c’è voluto l’intervento del DS Carnevali per convincere Berardi che Sassuolo sarebbe stata ancora una volta la scelta giusta. E i fatti lo dimostrano: sono 14 le reti messe a segno finora in campionato, tre in meno delle 17 messe a referto la scorsa stagione, che costituiscono anche il record di reti in un singolo campionato.

Per raggiungere ed, eventualmente, migliorare quel record Berardi ha a disposizione ancora otto partite. A Sassuolo si augurano ovviamente di festeggiare un nuovo primato del proprio capitano e di godersene le gesta per ancora molti anni.

Migliori Bookmakers AAMS