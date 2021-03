Sassuolo-Napoli Diretta Tv – Streaming e probabili formazioni 03-03-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Sassuolo-Napoli, sfida in programma mercoledì alle 18:30, valevole per la 25° giornata di campionato in Serie A.

Battuto il Benevento di Pippo Inzaghi, il Napoli di Gennaro Gattuso va a fare visita al Sassuolo di Roberto De Zerbi nell’anticipo pomeridiano della 25° giornata di campionato in Serie A. I partenopei, a -3 dalla zona Champions, puntano a fare bene anche contro i neroverdi che, rimasti fermi nel weekend a causa del focolaio Covid scoppiato in casa Torino, cercano il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio col Bologna e la vittoria sul Crotone.

Sassuolo-Napoli, 25° giornata Serie A 03-03-2021.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, De Zerbi dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Consigli in porta. Davanti a lui, Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio. A centrocampo spazio a Magnanelli e Locatelli con Berardi, Djuricic e Traoré sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Caputo.

Anche Gattuso dovrebbe optare per il suo consueto 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo la coppia formata da Fabian Ruiz e Demme con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a sostegno dell’unico perno offensivo, Mertens.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Come vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming

Sassuolo- Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:30, su DAZN al canale DAZN1. Via streaming invece, il match tra neroverdi e azzurri sarà visibile, previo abbonamento, mediante collegamento al sito della stessa piattaforma.

Dove ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Napoli

La radiocronaca di Sassuolo-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Sassuolo e Napoli sono complessivamente 16 (15 in Serie A, 1 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 9 vittorie degli azzurri, 2 dei neroverdi e 5 pareggi. 26 i gol segnati dai partenopei, 13 quelli messi a referto dagli emiliani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata giocata a Napoli lo scorso 1° novembre e terminata 2 a 0 in favore degli uomini di De Zerbi. L’ultima sfida al Mapei è invece Sassuolo-Napoli 1-2 del 22 dicembre 2019 (Serie A 2019-2020). Il Sassuolo ha battuto il Napoli, in casa propria, solo una volta, il 23 agosto 2015 (2-1, Serie A 2015-2016), mentre l’ultimo pareggio in generale, che poi è anche l’ultimo in terra emiliana, risale all’1-1 del 10 marzo 2019 (Serie A 2018-2019).

