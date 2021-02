Voti e pagelle Napoli-Benevento 2-0: azzurri a -3 dalla zona Champions

Voti e pagelle Napoli-Benevento 2-0: i partenopei battono i sanniti e tornano in corsa per un posto in Champions League.

Dopo la sconfitta della settimana scorsa contro l’Atalanta e l‘eliminazione dall’Europa League per mano del Granada, il Napoli di Gennaro Gattuso batte 2-0 il Benevento di Filippo Inzaghi e sale a quota 43 punti in classifica, a -3 dalla zona Champions. I giallorossi restano invece in 16° posizione. Al Diego Armando Maradona decidono le reti di Mertens, nel primo tempo, e Di Lorenzo nel secondo.

Voti e pagelle Napoli-Benevento 2-0, 24° giornata Serie A 28-02-2021.

Voti e pagelle Napoli-Benevento 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Mertens 7: Gattuso lo manda in campo dall’inizio e l’ex PSV ripaga il suo allenatore con una prestazione fantastica impreziosita anche da un gol che nel primo tempo permette ai partenopei di passare in vantaggio. Con lui in campo è tutta un’altra storia. Perfetto.

Politano 6.5: grande prestazione dell’ex Inter e Sassuolo che, soprattutto nel primo tempo, mette in enorme difficoltà Foulon il quale fa grande fatica a contenerlo. Quando è così in forma può davvero fare la differenza. Ottimo.

Insigne 6: il capitano azzurro dimostra la solita invettiva guadagnandosi meritatamente la piena sufficienza. Suo l’assist che permette a Di Lorenzo di fare 2-0. Senza infamia e senza lode.

PEGGIORI NAPOLI

Koulibaly 5: l’unica nota stonata di una serata perfetta. Un’espulsione inutile che fa male alla squadra in vista della delicata trasferta di mercoledì in quel di Reggio Emilia. Irruento.

Migliori e Peggiori Benevento

MIGLIORI

Lapadula 6: si fa vedere, detta i passaggi nel modo giusto, ma i compagni non lo sostengono come dovrebbero. Lui ci prova, ma oggi non è giornata. Discreto.

PEGGIORI

Foulon 5: il giovane belga soffre vistosamente, soprattutto nella prima frazione, le folate di Politano che lo salta praticamente sempre. Non riesce a proporsi mai in avanti proprio a causa del 21 azzurro che lo tiene perennemente in apprensione. Non una bella prova.

Depaoli 5: se il compagno menzionato sopra soffre le iniziative di Politano sulla sinistra, il classe ’97 soffre quelle di Insigne sulla destra. Tanti passaggi sbagliati e una prestazione sicuramente non meritevole di sufficienza. Rimandato.

Caprari 5: pochi idee e apporto alla manovra offensiva praticamente nullo. Andrà meglio la prossima. Bocciato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS