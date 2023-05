Video Gol e Highlights Sassuolo-Monza 1-2, 36esima giornata di Serie A: Berardi la apre su rigore, recuperano i brianzoli con Ciurria e Pessina nel finale.

Il Monza si regala un’altra vittoria, offrendo una posizione di classifica interessante. Un ottavo posto, con 52 punti, a meno sette dalla zona europea.

Il Sassuolo, dopo l’espulsione di Ruan, ha perso smalto e si è fatto recuperare nel finale. 44 punti e tredicesima posizione in classifica.

Video Gol Highlights Sassuolo-Monza, 36esima giornata di Serie A

Sintesi di Sassuolo-Monza 1-2 :

Una partita che parte con gli ospiti che subito adottano un possesso di palla lungo e manovrato, ma inconcludente allo stesso tempo.

La prima occasione è per i padroni di casa all’ottavo minuto. Pinamonti riesce a destreggiarsi, guadagna metri, ma il suo diagonale termina abbastanza lontano dai pali difesi da Di Gregorio.

Una partita che verte più sulla tattica che sui tentativi delle due formazioni di costruire occasioni. Gioco che ristagna, senza grandi conclusioni sia da una parte che dall’altra.

Sassuolo-Monza. Poco dopo il ventesimo è Bajrami che prova una conclusione dalla distanza, con pallone che termina abbondantemente a lato. Lo stesso Bajrami ci prova più tardi, con Berardi che prova un tiro di prima intenzione. Di Gregorio è attento e devia in calcio d’angolo.

Tre minuti più tardi c’è un controllo dell’arbitro con il VAR per valutare se ci fossero gli estremi per concedere un calcio di rigore ai padroni di casa. Dopo aver rivisto l’azione, il direttore di gara non concede il penalty in quanto Sensi non tocca il pallone con la mano.

Verso il quarantesimo minuto di gioco, azione alla mano dei neroverdi. Il pallone termina sui piedi di Berardi, il quale prova una conclusione dal limite dell’area. La difesa dei lombardi blocca il suo tentativo, smorzando la forza della sua conclusione.

Ancora Bajrami che prova una conclusione a giro dopo aver ricevuto palla da Berardi. Il suo tentativo viene deviato da un difensore in calcio d’angolo.

VANTAGGIO DEL SASSUOLO! Nei minuti di recupero check del VAR per un fallo di mano in area dei brianzoli. L’arbitro concede il penalty. Sul dischietto va Berardi che è bravo a spiazzare il portiere!

Berardi è alla quarta stagione consecutiva che va in doppia cifra in quanto a numero di reti segnate in un’annata.

Non succede più nulla nella prima frazione, l’arbitro manda le formazioni negli spogliatoi.

Sassuolo-Monza. Ripresa che parte subito con una conclusione di Berardi dal limite dell’area. Il pallone, però, termina abbondantemente alto sopra la traversa.

PAREGGIO DEL MONZA! Al quarto d’ora azione sulla destra di Rovella, il cui cross al centro trova Ciurria, bravo a girarsi e ad infilare il pallone sotto la traversa!

A metà della ripresa episodio chiave del match. Ruan effettua un secondo fallo, non si accorge di essere già stato ammonito in precedenza. L’arbitro gli mostra un secondo cartellino e quindi viene espluso!

Al settantesimo minuto un bel passaggio filtrante per Ciurria, il quale calcia nel sette diretto alla sinistra del portiere neroverde. Consigli in tuffo riesce a parare il tentativo.

Sassuolo-Monza. A dieci minuti dal termine un probabile fallo di mano di Ferrari manda l’arbitro al VAR. Dopo aver rivisto l’azione, decide che non ci sono gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Il gioco, quindi, prosegue.

Tre minuti più tardi altra occasione per gli ospiti! Un pallone arriva in area Ciurria non riesce a colpirlo, ma sulla sfera irrompe Pessina il quale in spaccata prova ad infilarlo nella rete. Consigli è bravo ad uscire e a bloccare il suo tentativo!

VANTAGGIO DEL MONZA! Nei minuti di recupero, uno due Pessina-Vignato, con il primo che arriva in area e calcia di precisione nell’angolo basso di sinistra!

Non c’è più tempo, i brianzoli conquistano altri tre punti. Una stagione da incorniciare, la prima in Serie A!

Highlights e Video Gol Sassuolo-Monza 1-2:

Il Tabellino di Sassuolo-Monza 1-2:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi (74′ st Zortea), Lopez, Henrique (69′ st Ferrari); Berardi (74′ st Thorstvedt), Pinamonti (63′ st Defrel), Bajrami (63′ st Ceide). All.: Dionisi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (54′ st Marlon); Ciurria, Pessina, Sensi (55′ st Birindelli), Carlos Augusto; Mota (77′ st Vignato), Caprari (54′ st Rovella); Petagna (89′ st Gytkjaer). All.: Palladino.

Marcatori: 51′ st Berardi su rig. (S), 60′ st Ciurria (M), 93′ st Pessina (M)

Assist: 60′ st Birindelli (M), 93′ st Vignato (M)

Ammoniti: 12′ pt Mari (M), 14′ pt Caprari (M), 36′ pt Tressoldi (S), 40′ pt Caldirola (M), 49′ st Dany Mota (M), 72′ st Marlon (M)

Espulsioni: 68′ st Ruan (S)

Arbitro: Santoro (Messina)