Sassuolo-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: "Dobbiamo continuare ad essere pericolosi"

Il tecnici rossonero si presenta alla vigilia del match con il Sassuolo per parlare di tutte le tematiche della gara di domani. L’allenatore del Milan è contento che la squadra vada in gol non solo con gli attaccanti e questo è un fattore molto positivo.

Sul Sassuolo: “Sono una squadra da affrontare con grande attenzione. E’ una squadra di qualità e ben allenata. Dovremo essere attenti e lucidi dal punto di vista tattico. Dpvremo affrontarla con rispetto ma consapveoli delle nostre qualità anche se abbiamo assenze importanti”.

Domani mancherà Ibrahimovic, ma il tecnico rossonero conta di averlo nuovamente a disposizione al più presto.

Sassuolo-Milan, 13° giornata di Serie A

Uno tra Rebic e Leao sostituirà lo svedese, anche se il croato ha avuto un problema al piede durante la partita con il Genoa. Pioli si augura di averlo domani a disposizione. Kjaer è sulla via del recupero ma non ci sarà domani e nemmeno contro la Lazio.

Sull’eventualità di fare innesti nei reparti carenti numericamente, l’allenatore del Milan non esclude questa possibilità. La società si farà trovare pronta al momento opportuno.

