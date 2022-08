Sassuolo-Milan 0-0, dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo perso lucidità e si è giocato in maniera confusa”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio per 0-0 del “suo” Milan, contro il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

Il tecnico milanista non è per nulla soddisfatto della prestazione della sua squadra: “Abbiamo fatto confusione, lasciando qualche ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, giocando in maniera frenetica e non riuscendo a vincere una partita che poteva essere vinta. Siamo stati poco lucidi, abbiamo trovato poco per i tantissimi falli”.

Certamente una squadra come il Milan deve essere molto più precisa anche nella scelta dell’ultimo passaggio. Oggi, per esempio, parecchie volte sono state sbagliate le giocate che dovevano portare alla conclusione i calciatori offensivi rossoneri.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Dalle parole dell’ex allenatore di Inter e Lazio, l’infortunio di Florenzi è abbastanza grave. Ci sono speranze di avere a disposizione per il derby Origi e Rebic. Giovedì e Venerdì saranno giorni decisivi in tal senso.

Il derby dovrà essere preparato al meglio dal punto di vista fisico e tattico. Il derby è il derby, con una rivalità che va al di là della classifica.

Infine ci sono i complimenti a Maignan per il rigore parato a Berardi: “Conosco bene le qualità di Mike, ha numeri importanti che non fanno altro che confermare la sua forza e il suo valore per la nostra squadra”.