Sassuolo-Milan 0-0, Voti, pagelle e analisi, Un brutto Milan ringrazia Maignan

E’ finito 0-0 l’anticipo del Martedì pomeriggio tra Sassuolo e Milan. I neroverdi nel primo tempo giocano meglio e hanno l’occasione della vita. Viene assegnato al Sassuolo un nettissimo calcio di rigore, ma Berardi si fa ipnotizzare da Maignan, che tiene inchiodato il risultato sullo 0-0. Sassuolo meglio nel primo tempo, Milan un pochino in ripresa nella seconda frazione, ma mai veramente pericoloso.

Top 3 Sassuolo:

Ferrari 7,5 Decisamente il migliore in campo del Sassuolo. Una fase difensiva eccezionale, in cui annulla completamente gli attaccanti del Milan, grazie a velocità e tecnica. Si dimostra un solido baluardo per la retroguardia neroverde.

Erlic 7 Anche lui gioca una partita eccellente. La coppia centrale de Sassuolo ha approcciato benissimo la partita. Erlic e Ferrari, per come hanno giocato oggi, sarebbero da mostrare nelle scuole calcio. Intesa eccezionale e attaccanti milanisti annullati.

Kryriakopolous 6,5 Si dimostra spesso una spina nel fianco per la retroguardia milanista, grazie alla sua velocità e agli inserimenti. Da apprezzare anche il lavoro in fase difensiva.

Flop Sassuolo:

Berardi 5 Oggi l’unico sottotono per il Sassuolo. Oltre al rigore sbagliato, gioca una partita poco brillante e non appare ispirato. Esce nella ripresa a causa di un brutto infortunio. Spero possa tornare a giocare presto e che non si tratti di nulla di grave.

Top 3 Milan:

Maignan 7 Il migliore in campo della formazione di Pioli. Neutralizza da campione, il rigore calciato da Berardi. Per il resto offre la solita sicurezza tra i pali. L’area di rigore è il suo territorio.

Kjaer 6,5 Prova convincente per lui. Non era facile tornare a giocare da titolare, dopo nove mesi. Ma il capitano della Danimarca si dimostra all’altezza della situazione. Attento e concentrato nelle marcature e nell’impostazione.

Bennacer 6,5 E’ l’unico a centrocampo che accende la luce. Da i suoi piedi parte la manovra offensiva del Milan. Ma non è solo un regista, è un calciatore che fa sentire anche la sua fisicità. Questo aspetto lo si nota nel momento in cui fa schermo davanti la difesa e recupera i palloni.

Flop 3 Milan :

Diaz 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Come spesso gli accade appare poco ispirato e non fa nulla per aggiungere qualità alla manovra offensiva. Per ora è la vera delusione del Milan degli ultimi due anni.

Saelemaekers 4,5 Parte benissimo, ma con il passare del tempo si spegne. Dimostra oggi scarsa qualità nelle giocate, perdendo numerosi palloni, potenzialmente pericolosi per la squadra rossonera.

Pobega 5 Meglio in fase di costruzione della manovra, ma difensivamente dimostra di dover maturare ancora tanto.

E’ un punto ottimo per il Sassuolo nella corsa salvezza. Un Milan brutto, al quale è mancato sempre l’ultimo passaggio. I calci d’angolo sono ormai un limite della squadra rossonera. Ben nove corner battuti, mai uno pericolo. De Ketelare e Adli hanno dimostrato di poter giocare insieme. Ci penserà Pioli in vista del derby?