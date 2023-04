Sassuolo-Juventus, Allegri: “Il Sassuolo è una squadra molto in salute, sono contento dei recuperi di Chiesa e Milik. Il nostro obiettivo è quello di arricchire il nostro calendario di maggio.”

La Juventus di Max Allegri si appresta ad affrontare il Sassuolo nel 30° turno di campionato, i bianconeri mireranno al successo al Mapei Stadium per tenere viva la pista quarto posto distante, che dopo gli stop di Milan e Inter risulta essere sempre più vicino.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i neroverdi “Non so quali cambi di formazione farò domani. Però ora posso dire che Kean non sarà a disposizione, gli altri li valuterò man mano. La partita di Europa League ci ha portato via molte energie, non ho ancora un’idea chiara su chi mandare in campo domani. Paredes sta molto bene fisicamente, mentre Pogba sta recuperando ma più lentamente e non è ancora pronto. Il Sassuolo ha dimostrato più volte di essere una squadra molto temibile e a Verona ha perso perché, si sa, il calcio è un gioco strano. Nonostante abbiano perso l’ultima, il Sassuolo è senza dubbio una squadra molto in salute.”

Il tecnico livornese si è poi soffermato sulle condizioni dei suoi giocatori partendo da Szczesny, uscito per un malore improvviso nella gara di giovedì scorso “Oggi parleremo tutti insieme per capire se è il caso di portarlo con noi domani in panchina. Perin ha dimostrato tutto il suo valore nella gara di giovedì, salvando il risultato più di una volta. In difesa abbiamo Bremer, che fin qui ha giocato tante partite, ci sono comunque Bonucci e Rugani. Per quanto riguarda gli attaccanti, Vlahovic è in ottima condizione, mentre Di Maria verrà valutato man mano, nelle ultime due gare ha giocato molto, dandoci una grande mano. Chiesa e Milik stanno recuperando molto bene e sono felice di poter contare anche su di loro per questo finale di stagione.

Allegri ha poi continuato “Per noi sarà importante tornare a vincere; a Roma non è andata come volevamo e ora ci attendono due partite molto difficili in trasferta, poi arriverà il Napoli e le partite di Coppa. Ieri la Lazio ha dato un’altra grande risposta al campionato e noi dovremmo cercare di controbattere per la nostra classifica sul campo. Dobbiamo cercare di far sì che il nostro mese di maggio si arricchisca di molte più partite, questo starebbe a significare che avremmo passato il turno in Europa League e di Coppa Italia, ma bisogna fare un passo alla volta e pensare per il momento al Sassuolo e allo Sporting.”