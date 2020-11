Sassuolo-Inter 0-3, dichiarazioni post-partita Conte: “Solamente se remiamo tutti dalla stessa parte possiamo andare lontano”

Termina 0-3 per l’Inter il match contro il Sassuolo valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Sanchez, Chiriches (autogol) e Gagliardini. Antonio Conte e la squadra tornano a respirare.

Un Antonio Conte molto carico ha così analizzato il match nel post-partita: “Partita ben preparata e vittoria meritata contro una delle squadre più in forma del campionato. A mio parere questo è il nostro miglior risultato, ma non la migliore prestazione. Nel corso del campionato abbiamo giocato partite superiori, senza però raccogliere quanto avremmo meritato”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Accanimento anti-Inter: “Stare all’Inter è più difficile che stare da altre parti, e ve lo dice uno che di squadre ne ha allenate. L’obbiettivo, sin da subito, è quello di mettere la squadra sotto la gogna mediatica. Quello che vi posso assicurare è che solo esternando la squadra da tutta questa negatività, si possono poi ottenere i risultati. Bravi i ragazzi a restare concentrati solo sulla gara”.

Unità d’intenti: “Bisogna remare insieme, tutti, da noi dello staff, passando per la società, fino ad arrivare ai miei calciatori. Non è cambiando una di queste componenti, che le cose poi migliorano, ve l’assicuro. Bisogna restare uniti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS