Sancho alla Juventus: quanto costa e il ruolo chiave con Tudor

La Juventus prosegue i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho, con l’obiettivo di regalare a Igor Tudor un esterno offensivo di alto livello.

A differenza del Napoli, i bianconeri stanno trattando direttamente con il club inglese, puntando a definire un’operazione che possa rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Champions League.

La trattativa tra Juventus e Manchester United è sempre più concreta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra la Juventus e il Manchester United per discutere la possibile cessione di Sancho. Dopo il prestito al Chelsea e un ritorno in Premier League poco brillante, l’esterno inglese classe 2000 potrebbe cambiare ancora maglia, stavolta per approdare in Serie A. La Juventus vuole valutare la fattibilità economica dell’operazione, anche in virtù della qualificazione alla prossima Champions, che impone investimenti mirati.

Offerta della Juve: stipendio ridotto ma ruolo da protagonista

L’ingaggio attuale di Sancho allo United è di circa 15 milioni di euro netti a stagione, una cifra insostenibile per i club italiani. Tuttavia, la Juventus è pronta a offrire al calciatore uno stipendio più basso, ma con la prospettiva di un ruolo di primo piano nella squadra di Tudor. L’offerta prevede un prestito con diritto di riscatto, o in alternativa con obbligo condizionato, mentre lo United preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Sancho gradirebbe la destinazione bianconera, dove avrebbe la possibilità di rilanciarsi in un club prestigioso e con visibilità europea.

Possibile scambio con Vlahovic: ipotesi da monitorare

Un’altra pista clamorosa prende piede sul tavolo delle trattative: uno scambio tra Jadon Sancho e Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, legato alla Juve fino al 2026, è sempre più lontano dal rinnovo. Anche per questo motivo si valuta uno scambio con lo United, così da evitare perdite a parametro zero e mantenere alto il valore di entrambi i cartellini. Sancho accetterebbe volentieri la destinazione Juventus, mentre per Vlahovic si tratterebbe di valutare un cambio di scenario, con la Premier League come destinazione gradita ma finora mai accettata in concreto.

Il nodo ingaggio: lo stipendio di Sancho blocca Napoli e Juve

Il Napoli ha sondato il terreno, ma si è subito scontrato con le richieste economiche del calciatore. Anche la Juventus, pur interessata, non è in grado di garantire gli attuali 15 milioni netti percepiti dal giocatore. Tuttavia, i bianconeri possono giocarsi la carta della Champions League e di un posto fisso nell’undici titolare per convincere l’ex Dortmund ad accettare un contratto più contenuto.

Sancho con Tudor: ruolo e caratteristiche tecniche

Sotto la guida di Tudor, Sancho sarebbe schierato come esterno sinistro d’attacco, ruolo nel quale può esprimere al meglio le sue doti di velocità, dribbling e creatività. Predilige accentrarsi per calciare con il destro, il suo piede preferito, ed è capace di creare superiorità numerica in fase offensiva. Inoltre, è abile nel servire assist ai compagni e nell’attaccare gli spazi in transizione rapida. In caso di arrivo dell’inglese, la Juventus potrebbe valutare l’uscita di Nico Gonzalez (valutato tra i 35 e i 40 milioni), mentre Koopmeiners verrebbe arretrato in mediana, come già avvenuto con successo ai tempi dell’Atalanta.

Conclusione

La Juventus vuole Jadon Sancho e lavora per superare gli ostacoli economici, sfruttando la voglia del giocatore di rilanciarsi e l’apertura dello United al dialogo. L’inserimento dell’attaccante inglese darebbe una marcia in più all’attacco di Tudor e aprirebbe nuovi scenari tattici, anche in vista di eventuali cessioni eccellenti. Il mercato bianconero entra nel vivo e il nome di Sancho resta in cima alla lista.