Sampdoria-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 23-9-2021

Dove vedere Sampdoria-Napoli, 5° Giornata di Serie A 2021-2022 Giovedì 23 Settembre 2021 ore 18:30. La partita Sampdoria-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Battuta ieri sera, col punteggio di 4 a 0, l’Udinese di Luca Gotti, il Napoli di Luciano Spalletti si gode, almeno per qualche ora, il primato solitario in classifica davanti ad Inter, Milan, Roma e Fiorentina. I partenopei sono l’unica squadra ancora a punteggio pieno nella nostra Serie A dopo le prime quattro partite di campionato con un attacco capace di segnare già 10 gol ed una difesa, fin qui impeccabile, in grado di subirne appena 2.

Sampdoria-Napoli, 5° giornata Serie A 23-09-2021.

La sfida di giovedì con la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che giunge all’appuntamento di Marassi da una striscia di 1 vittoria e 2 pareggi nelle ultime tre partite disputate, sarà quindi match da non sbagliare per gli uomini di Luciano Spalletti che proveranno ovviamente a conquistare l’intera posta in palio per poi guardare con grande tranquillità all’impegno di campionato con il Cagliari, in programma domenica sera alle 20:45 e successivamente a quello di Europa League che, giovedì prossimo alle 18:45, li vedrà affrontare in casa i russi dello Spartak Mosca.

I doriani del presidente Ferrero, dal canto loro, dopo la sconfitta della prima giornata contro il Milan, hanno rialzato la china conquistando 5 punti in 3 partite. La voglia di continuare su questa scia di risultati positivi è tanta in casa blucerchiata e Quagliarella e compagni sanno di poter dare fastidio al Napoli. Ci aspettiamo quindi un match inteso e vibrante, senza esclusione di colpi.

Come vedere Sampdoria-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Sampdoria-Napoli

Competizione: Serie A

Data: giovedì 23 settembre 2021

Orario: 18:30

Canali Tv: DAZN Channel (canale 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Guarda Sampdoria – Napoli in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Sampdoria-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:30 di giovedì 23 settembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra blucerchiati ed azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

Altro metodo per assistere alla sfida tra doriani e partenopei è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Sampdoria-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

La telecronaca del match sarà di Edoardo Testoni con Stefan Schwoch al commento tecnico.

Si potrà guardare Sampdoria – Napoli in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Napoli

La radiocronaca di Sampdoria-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, D’Aversa dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Audero in porta. Davanti a lui, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Centrocampo a quattro con Candreva, Ekdal, Thorsby e Damsgaard. In attacco, la coppia formata da Quagliarella e Caputo.

Spalletti dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti

Precedenti e statistiche di Sampdoria-Napoli

I precedenti tra Sampdoria e Napoli sono complessivamente 126 (108 in Serie A, 6 in Serie B, 12 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 34 vittorie dei blucerchiati, 51 dei partenopei e 41 pareggi. 143 i gol segnati dai liguri, 158 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni, nonché l’ultimo sul prato del Ferraris, risale a Sampdoria-Napoli 0-2 dell’11 aprile scorso (Serie A 2020-2021). I doriani, invece, non battono gli azzurri dal 3-0 interno del 2 settembre 2018 (Serie A 2018-2019). L’ultimo pareggio è il 2-2 del San Paolo datato 30 agosto 2015 (Serie A 2015-2016), mentre l’ultimo pareggio in terra genovese risale a Sampdoria-Napoli 1-1 del 1° dicembre 2014 (Serie A 2014-2015).

Migliori Bookmakers AAMS