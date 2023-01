Sampdoria-Napoli 0-2, Spalletti: “Contento per la vittoria. Il rigorista era Kvara ma è stato scelto Politano. Con la Juve non si decide lo scudetto”

Il Napoli vince 2-0 contro la Sampdoria con le reti di Osimhen ed Elmas. Le parole di Luciano Spalletti al termine del match.

Il Napoli si riprende alla grande della sconfitta a San Siro e rifila due reti in casa della Sampdoria. Una partita non piena di gol ma efficace da parte degli azzurri. Luciano Spalletti è sicuramente contento della prestazione dei suoi uomini ma non mancano i complimenti alla Sampdoria che, nonostante la giornata triste per la scomparsa di Vialli, è riuscita a concentrarsi.

Qualche parola sul rigore sbagliato da Politano. Inizialmente era stato scelto Kvara come tiratore ma, poi, è stato designato l’ex Inter che ha fallito dall’undici metri. Il georgiano, però, ha giocato una partita buona anche se appariva un po’ meno brillante del solito. Molte conclusioni erano troppe frettolose ma le sue serpentine si sono sempre rivelate efficaci.

Qualche cambio precauzionale anche in vista della sfida di venerdì contro la Juventus. Kim ed Anguissa sono stati sostituiti, il coreano per via di un affaticamento muscolare. Bisognerà valutare le sue condizioni con il reparto medico.

La partita con la Juventus sarà importante per Spalletti ma non fondamentale ai fini dello scudetto. L’ambiente, dunque, continua nel preferire cautela, nonostante il vantaggio dei partenopei.