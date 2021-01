Sampdoria-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 30-01-2021

Sampdoria-Juventus, partita valevole per la ventesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Seria A (canale 202) ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Ranieri punta su Keita-Quagliarella per battere la Vecchia Signora, Pirlo recupera Bentancur e candida Chiesa a titolare.

Domani alle ore 18:00 la Sampdoria ospiterà la Juventus a Marassi nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A.

I blucerchiati hanno vinto nell’ultimo turno contro il Parma per 2-0 ed infilato il secondo successo di fila che li ha lanciati al decimo posto in classifica. La Sampdoria ha dimostrato di essere cliente ostico per le big sul proprio campo e vorrà fare bella figura anche contro la Juventus.

I bianconeri arrivano anche loro da un successo per 2-0 ai danni del Bologna che li ha riportati a -7 dal Milan capolista con una partita da recuperare. La Juventus deve iniziare a trovare continuità a livello di risultati e andrà a Marassi per trovare altri tre punti importanti in vista del tour de force di Febbraio-Marzo.

Le ultime sulle formazioni di Sampdoria e Juventus

Ranieri vuole dare un dispiacere alla sua ex squadra e punterà sul miglior undici possibili. In porta ci sarà Audero, difesa a quattro composta da Bereszysnki, Yoshida, Colley e Augello, a centrocampo Thorsby e Adrien Silva agiranno nel mezzo, con Candreva e Jankto pronti ad aggredire sugli esterni, mentre in attacco Keita Baldé è favorito per far coppia assieme a Quagliarella.

Pirlo recupera Bentancur per questa gara e l’uruguaiano sarà titolare al fianco di Arthur a centrocampo. Titolare sarà anche Chiesa che giocherà sull’esterno di sinistra, mentre McKennie starà a destra al posto dello squalificato Kulusevski. In difesa torna Szczesny tra i pali e Bonucci al fianco di De Ligt con Cuadrdo e Danilo sulle corsie laterali. In attacco rientra Cristiano Ronaldo dopo aver riposato in Coppa Italia ed il partner sarà ancora Morata, vista l’indisponibilità di Dybala.

Probabili formazioni Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Claudio Ranieri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Sampdoria-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Sampdoria-Juventus, partita valevole per la ventesima giornata di Serie A,sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Sampdoria-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Sampdoria-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sampdoria-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Sampdoria-Juventus

I precedenti a Marassi tra Sampdoria e Juventus raccontano di un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. In 65 confronti, la Sampdoria ha trovato i tre punti in 22 occasioni, mentre la Juventus in 25, con 19 pareggi.

L’ultima vittoria blucerchiata risale all’ultima giornata di due stagioni fa con Defrel e Caprari che diedero i tre punti ai padroni di casa. Lo scorso anno, invece, fu la Juventus ad imporsi per 2-1 con uno straordinario gol di Cristiano Ronaldo e con la rete in apertura di Dybala, mentre nel mezzo ci fu l’1-1 firmato Caprari.

In casa, la Sampdoria ha vinto 4 delle 9 partite disputate, pareggiata 1 e perse 4. Pur perdendo contro Milan e Sassuolo, i ragazzi di Ranieri hanno fatto vedere buone cose ed hanno anche battuto l’Inter. Per la Juventus, invece, score di 4 vittorie e 4 pareggi lontano da Torino, con una sola sconfitta arrivata lo scorso 17 Gennaio contro l’Inter.

