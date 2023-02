Sampdoria-Inter 0-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-0 il match tra Sampdoria e Inter valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri, ora, a -15 dal primo posto occupato dal Napoli.

Sulla prestazione: “È mancato solo il gol. C’è delusione, volevamo un altro risultato. La partita è stata tutt’altro che sottovalutata, le occasioni ci sono state e come, ma gare così vanno finalizzate prima e meglio”.

Obiettivi: “Guardare avanti o indietro serve a poco. Il nostro cammino è l’unica cosa che conta. Oggi volevamo un risultato diverso e sono sicuro che la squadra sin dalla prossima cercherà di tornare a vincere”.

Lukaku migliorato: “Romelu sta lavorando tanto, ogni giorno migliora. Ha bisogno di campo, di più minuti. Nel secondo tempo ha abbassato molto i ritmi, la Sampdoria invece li ha alzati, per questo nel finale non me la sono sentita di lasciare lui in campo e di inserire Dzeko e completare il trittico con Lautaro Martinez”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Diverbio Lukaku-Barella: “Sono cose che non mi piacciono, ma già a fine primo tempo ne abbiamo parlato. Sono due amici anche extra-campo, già nell’intervallo i ragazzi hanno mostrato tranquillità e risolto tutto”.

Impegno europeo: “Fare bene in Champions League è uno dei nostri obiettivi. Prima di pensare al Porto, avversario di assoluto valore, c’è da pensare all’Udinese. Noi, come sempre, cercheremo di giocarci le nostre carte”.